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倡強制呈報500指明項目收費 須刊網站 彭鴻昌：每年結算後一月內提交合理

【明報專訊】政府早在2016年聯同私家醫院聯會推出「提高私家醫院收費透明度先導計劃」，現時由14間私院「自願參與」，包括要定期公布30項「常見及非緊急治療/程序」的實際帳單收費統計數據。醫務衛生局昨日提出建議，進一步立法強制私院要向衛生署呈報並在醫院網站公布相關資訊，並將適用範疇擴至涉及約500種項目的「指明治療及程序」，且須在每年指定日期之前提供數據，確保及時更新。

現14私院自願參與 定期公布30項收費

醫衛局在文件解釋，根據先導計劃經驗，措施具體推行「仍有待進一步規範和完善」，舉例有個別私家醫院可能於翌年第三季才提交上一年數據，令網站部分資料未能反映最新情况。

該局又指出，經驗顯示私院整理數據要較多人手配合，日間醫療中心和診所規模較小，料有操作困難，因此建議先對私院落實相關規定。

對於提供數據期限，關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，限私院在每年度結算後一個月內提交，屬合理期望。

須公布收費「顯然」超預算宗數

至於具體要求，政府建議立法強制私院要就每項「指明治療及程序」提供上一曆年所有接受該單一治療/程序並使用標準病牀個案的數據，包括住院個案和日間醫療個案，當中的數據應包括全年出院人數、平均住院日數、醫院費、醫生費和總收費。

在收費數據方面，私院亦要提供最低至最高個案的實際範圍，以及第50百分位數及第90百分位數價位的數據。政府並建議，若上一曆年內有病人的最終收費顯然超出醫院提出的「服務費用預算」，舉例高出20%或更多，私院須公布宗數。

倡政府設網頁載淺白數據予監察

為方便消費者，醫衛局建議由政府設專題網頁，以圖表和淺白文字呈現過往費用及收費數據，以助比較；網頁亦可顯示實際收費年度變化，讓公眾監察增減幅度。醫衛局亦建議，政府可運用數據來分析市面上私營醫療服務的收費趨勢，以探討是否需要特別調查個別私院或醫生的定價手法。

相關字詞﹕私家醫院 提高私家醫院收費透明度先導計劃 私家醫院收費

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