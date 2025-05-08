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私院擬須公開價目提供預算 立法建議罰款不監禁 關注組織倡公布違例增阻嚇

【明報專訊】本港私營醫療機構收費欠透明度被詬病多年，政府昨日向立法會提交立法建議，包括要求私營醫療機構就手術室費，藥物、植入物和消耗品費用等「基本服務項目」，以及約500項「指明治療及程序」提供收費表；私家醫院另須向病人提供服務費用預算。政府建議違例機構要罰款，毋須監禁。有病人組織認同立法建議能加強保障病人，但罰則方面，建議政府可公布醫院違例情况以增阻嚇，並將其表現納入續牌考慮範圍。

建議文件提到，參考消委會今年3月發表的私營醫療服務研究報告，以及審視不同私營醫療機構運作模式後，認同在定價手法上存在一些關注情况，例如個案之間收費差距極大，以常見程序「食道胃十二指腸內窺鏡」為例，自願醫保平均索償額是每人約3萬元，但實際紀錄中有10%個案超過5萬元、1%超過10萬元。

收費表具格式 價格盡量固定

醫衛局提出三大立法建議（見表），其一是規定私院、日間醫療中心和診所所有持牌機構，均須按指明格式提供收費表，並盡量以固定價格表述，如「門診每次300元」，或提供價格範圍；如牙齒矯正等個別或需度身訂做的醫療服務，則應列明機構可按病人要求提供價格資料，提醒病人查詢。

至於哪些治療及程序須提供收費表，文件指應列明所有提供的「基本服務項目」，以及該機構最常做的「指明治療及程序」，後者至少包括現行「提高私家醫院收費透明度的先導計劃」涵蓋的30項治療及程序，以及自願醫保計劃手術表的近470種項目。

擬預約12小時內入院豁免預算

彭鴻昌倡收窄範圍

第二個立法建議為規定私院在提供「指明治療及程序」前，須以指定格式向病人、家屬等提供書面預算表格，須分別列出預算醫院費、醫生費、藥物費等；但若病人情况相當危急，私院應以救治為先，故病人如需在預約12小時內入院，就可獲豁免提供預算表格。

文件另提出規定私院呈報及公布過往費用及收費的統計數據，當局將來亦擬推出3項長遠改善措施，包括更好整合並共享私營醫療數據、推動醫療服務範圍及收費項目標準化等。

下月諮詢 目標明年交草案

當局下月起陸續會見持份者作更深入諮詢，目標明年提交規例草案並逐步落實措施。政府消息稱，現階段是就建議諮詢持份者並蒐意見，落實時間視乎諮詢結果及最終立法建議具體內容。至於會否擔心要求「指明治療及程序」增至近500個項目，私營醫療業界會有較大反彈，以及增加機構行政成本，消息說立法目的是令較大部分及相對標準化的服務公布價目。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌向本報表示，透過立法提高私院收費透明度「必須做」，認同今次立法建議能為病人帶來更大保障，令病人在選擇私院服務前對收費有更清晰概念。不過他認為部分細節可收緊，認同設豁免預算表格機制，但建議將豁免收窄至預約6小時內入院；他補充稱非常緊急者一般會直送公院救治。

議員倡建申訴渠道處理爭議

彭倡表現納續牌考慮

政府在建議中表明預算表格「本質上並非具約束力報價」，但如最終收費顯然超出預算，例如高出20%或更多，私院須向病人或家屬提供書面解釋。彭鴻昌認為醫療程序可出現未能預料情况，最終收費與預算有差距屬合理，但期望可進一步收窄至超出一成院方已要書面解釋。民建聯立法會議員梁熙則建議當局建立申訴渠道，處理病人就收費與預算出現極大落差而出現的爭議。

政府初步建議在簡易程序定罪下罰款，不會引致監禁，罪行持續則進一步罰款。彭認為，私院重視公信力，建議政府屆時可同步公布醫院違例情况以增阻嚇，並將相關表現納入續牌時考慮範圍。

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相關字詞﹕彭鴻昌 醫衛局 收費透明度 私營醫療服務 私營醫療機構條例 私家醫院 私家醫院收費

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