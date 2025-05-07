專上教師操守指引擬參考中小學 業界盼准自訂

賦權教局常秘限制吊銷註冊

現行條例要求學院及校董會成員、教師須註冊，新例將要求校長和副校長須註冊。倘教育局常任秘書長認為該人不是「適當人選」，按照現行條例，有權取消其註冊；在新例下，常秘可對個別人士的註冊施加條件或限制，以及暫時吊銷其註冊。就議員關注何謂局方所指的「適當人選」，教育局稱將公布行政指引，列明準則，局方會參考《教師專業操守指引》，「適當地因應專上教育界別的情况作合適調整」。

港專稱準則難詳列 「不應同中小一樣」

港專校長陳卓禧昨向本報說，現時經條例註冊的院校須向當局提交教師名單，過往未聞局方明確行使取消教師註冊（DQ）權力。他認為制定操守指引無可厚非，關注可否由院校自設內容，而港專早幾年已有校內指引，主要列出原則及方向，鼓勵教職員成為學生楷模、要有教學熱誠等，「我覺得不應該同中小學一樣，局方可提供一些基本條文……但很難詳列所有可做的事、不可做的事。時代和社會不斷變化，是否每年要更新指引？」他說校方較關注新例會否影響招聘教師的時間，亦聞有學界聲音認為有關罰則太嚴苛。

恒大：較重學術成就 料不礙招聘

恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪認為，院校教師註冊並非新事，預料當局公布行政指引不會影響院校招聘。他稱，現時校內的招聘準則與資助大學相若，較重視教職員的學術成就、研究領域及教學經驗是否符合課程，不曾特別審查教師社交平台內容。

教育局2022年底發布《教師專業操守指引》，列明適用於所有香港註冊教師，當中羅列教師應遵守專業信念、恪守法治及關愛學生等準則，亦載有多項教師應該和不應做的行為，包括應妥善管理社交平台，就發布及轉載的信息負責。