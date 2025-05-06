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多對港評分高願重訪 三成人稱打卡點多 黃家和倡設計多元旅遊路線 助轉移消費力

【明報專訊】本報記者於五一黃金周期間在邊境口岸向返內地的內地旅客做調查，受訪者對在香港旅遊評價整體正面，以10分為最滿意，約83%受訪者對訪港滿意度達7分或以上；以10分為「一定會重訪」香港的意欲，約79%受訪客有意再來港意欲達7分或以上（見表）。另約34%受訪者認為本港「打卡景點多」，香港餐飲聯業協會會長黃家和相信，旅客「打卡」時會光顧地區特色商店，相關部門可設計多元化旅遊路線，鼓勵旅客遊覽郊區後前往市區參觀，令旅客更認識本港並轉移消費力。

三成稱美食多 有指魚蛋粉貴難食

受訪181名內地客對在港旅遊持正反不同意見，其中有近四成及近三成人分別認為本港「購物地點多」及「美食種類多」。有受訪旅客笑稱，太太可以多購物，所以更喜歡來港，但丈夫就不會，只會「行到腳軟」。但來自廣州的許小姐認為香港物價貴，舉例魚蛋粉賣35元一碗，內地僅售12元人民幣，批評「（香港的）仲要好難食」。

受內地社交平台追捧，麥理浩徑等成為今年內地客到訪熱點。上海客何小姐與數名校友在五一長假組織行山團行麥理浩徑，她笑言香港商品與上海相似，故在港未有安排購物，但麥理浩徑「有山有海有沙灘」，風景獨特，內地山景附近大多無海。雲南客舒先生亦與友人到麥理浩徑行山，形容本港行山路線較內地成熟。不過他稱曾遭不友善待遇，憶述某晚買食物被商戶以即將關門為由趕走，但當晚10時經過該店時仍在營業，「可能比較不太友好，不過我們就『重裝』，準備即食飯可以吃，不要緊」。

兩成嫌旅客太多 有東壩遇「劏客」

另外，21%受訪客認為本港「旅客太多」，約16%及12%受訪客分別認為本港「物價及住宿太貴」及「服務態度欠佳」。深圳客朱先生一行4人來港慕名到萬宜水庫東壩行山，他聲稱在該處遇到小店疑「劏客」情况，例如500毫升可樂索價30元人民幣，但眼見香港顧客只需付20多元，形容「很誇張、很貴」，故認為港人對內地客不太友善。屬煙民的朱先生說內地景區設吸煙區域，建議東壩一帶可設吸煙區，另提議加密清潔廁所。

有稱港人態度欠佳 不小心碰撞被斥

有受訪內地客稱喜歡本港文化環境，亦有人認為迪士尼、維港及演唱會是旅遊賣點。重慶客王先生一家三口留宿3晚期間到訪維港及迪士尼等景點，問及訪港體驗，他僅給5分，稱不欲再來港，認為黃金周期間太多人，且本地人態度欠佳。他憶述小孩在迪士尼不小心碰撞到其他遊客，對方稱「他們香港人不喜歡我們這種態度、這種行為」，對此感不悅，「我們都是一家嘛，不存在什麼香港人、內地人」。王先生又稱本港公共地方座位不多，感覺「只能一直走，連一個坐的地方都沒有」，令遊客只能坐在地上。

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