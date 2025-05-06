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五一問卷：六成內地客消費逾千元 本報訪181人 有露營3天花500 學者倡徵生態建設費

【明報專訊】內地五一黃金周昨日結束，本報記者在邊境口岸訪問內地客來港旅遊及消費情况，在181名受訪者中，撇除住宿開支，64%人均花費1000元（人民幣，下同）以上，約17%花少於500元；有人消費逾萬元，並入住酒店，也有背包客來港露營，3天人均只花500元。近九成受訪者稱主要開支用於飲食，而購物則以藥物、保健產品及化妝品為主。過夜客與不過夜客各佔逾半及近半，其中過夜客消費額明顯較高（見圖）。

明報記者 曾諾晞 黃嘉妍 蔡穎琳 李雯懿 楊晨 施晉宇

5日黃金周期間，其中4天記者到羅湖口岸、落馬洲支線管制站及高鐵西九龍站等，以問卷訪問內地訪港客。近五成人來自深圳及廣州，其餘大多來自大灣區城市，以及北京及上海等。逾九成受訪者屬個人遊，逾七成人有1至3人同行。

近三成不過夜客花少於500元

撇除住宿開支，86名受訪的不過夜旅客中，24人（28%）使費少於500元，其他介乎500至5999元不等；而95名受訪過夜內地客，人均消費整體較高，少於500元的只有6人，3人使費1萬元或以上。昨是長洲每年一度太平清醮巡遊，汕尾來港的田先生帶領一行30多人的龍獅隊來港參與，此行包吃包住，有隊員表示有消費，主要買食品等，加上交通人均消費500元以下。

有讚多正貨 有嘆崇光百貨變「大賣場」

廣西客麥小姐偕友訪港4天，人均消費約3000元，認為本港多「正貨」，「購物的話會再來」。廣州客李太則手提兩袋被子受訪，讚賞本港日用品質素勝內地，故花逾6000元買衣物和家品等。她憶述10多年前到銅鑼灣崇光百貨很多專櫃，形容「高端、大氣、上檔次」，現在卻成「大賣場」，賣大量打折的日用品及零食，感覺「消費降級了」。

有受訪者提到本港部分商店仍以現金支付，其中陳先生與女友花約1000元買手信和藥妝等，但部分店舖只收現金，他拍拍褲袋一堆零錢，「不知道怎麼花，挺重」。

參考日本 邵家輝倡允郊區擺檔

立法會批發及零售界議員邵家輝認為，新冠疫後內地客消費模式轉變，由購物改為以遊覽為主，人均消費未必能重回昔日水平。據日本政府觀光局，去年訪日港人旅客每次人均消費折合逾1.2萬港元，較2019年增59%。邵家輝認為日本等地區在景點設不少飲食及零售店，建議政府仿效，如容許商戶郊區擺檔，料有助增加本港旅遊收益。他又認為業界在旺季提供優惠亦有助加強消費意欲。

旅客未如期即日走 酒店貴赴麥當勞過夜

住宿方面，有近半不過夜客認為來港交通方便，可即日來回；約四成人認為本港住宿太貴。福州客李先生及友人未能購買5月2日即日車票回家，在高鐵站大呼「完了，（要）睡大街」，及後決定到附近百誠大廈的麥當勞過夜。他稱本港酒店價格高昂，「尤其假期時翻倍，幾天前看幾百塊，現在看就翻5倍左右」。

部分旅客今個假日選擇露營，有旅客繼續入住酒店，其中上海客何小姐與友人到麥理浩徑遠足，在港留宿兩晚，每晚住宿花費1500至2000元。

面對內地客消費力有別疫前，港大經管學院講師阮穎嫻建議，本港可仿效威尼斯做法，或在郊區收取生態建設費，增加旅遊成本以篩選消費力較高旅客，才有機會提升本港旅遊收益。意大利威尼斯自去年起部分日子向非過夜客徵收5歐元（約42港元）入城費。她認為政府應繼續推動商務旅遊，相關訪客消費較「疏爽」，才能維持餐飲和零售業界營運，否則業界生意每况愈下，服務質素可能一併下降。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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