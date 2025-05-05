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化驗所年測30萬次 近六成監察禽流感

【明報專訊】漁護署位於粉嶺的大龍獸醫化驗所是全港唯一的政府獸醫化驗所，其擔當角色愈來愈重要。該署高級獸醫師（獸醫化驗）白諾文表示，近年新發現的動物傳染病，當中如禽流感及新冠病毒是人畜共通，漁護署的獸醫化驗所除了做常規動物疾病監測、獸醫病理學調查，以及抗菌素耐藥性監測等，亦會加強人畜共通傳染病的檢測，以保障市民健康及食物安全，形容「獸醫化驗所的角色和責任遠多於只為動物做化驗」。

加強檢測人畜共通傳染病

大龍獸醫化驗所共有6個化驗室及1個解剖室，提供各種診斷和測試服務，例如切片以供診斷用途、提供各類重要傳染性動物疾病的化驗，以及禽鳥病毒診斷等，每年平均做約30萬次測試。漁護署稱，2024/25年度化驗所共接到超過7900宗要求對動物、雀鳥及魚類疾病作調查的個案，並做了逾17萬項監察禽流感的化驗，佔整體測試近六成。

另外，大龍獸醫化驗所近年引入的新設施如「質譜儀」，能快速作細菌種類鑑定，該設施去年發揮作用，為動植物公園內死亡的猴子化驗。漁護署獸醫師（動物疾病）謝靜雅稱，該署需要協助其他部門做抗菌素耐藥性監測，例如大腸桿菌、沙門氏菌等，平日需要化驗很多樣本，引入質譜儀可加快有結果，換言之亦可處理更多樣本。她指傳統是以培養方式種菌，需時較長，質譜儀是直接檢驗細菌的蛋白質，然後鑑定，故需時較短。

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