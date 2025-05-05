難忘掉眼哥基 漁署獸醫助剖冤 檢驗揭腦出血 「每見虐畜感受深」

明報記者 馬耀森

化驗所年接7900宗疾病調查要求

位於粉嶺的大龍獸醫化驗所，是香港唯一的政府獸醫化驗所，2024/25年度共接到逾7900宗要求對動物及雀鳥等疾病作調查的個案。警方或漁護署接舉報後會到場調查，如警方發現動物死因有可疑，相關動物屍體會被送往漁護署的獸醫化驗所檢驗，找出死因。

漁護署獸醫師（動物疾病）謝靜雅表示，她自己喜歡動物，每遇到虐畜案感受特別深刻，較為近期的案件包括前年12月的哥基犬死亡案，化驗所獸醫為牠解剖時，發現其頭顱骨內部嚴重出血，相信是腦出血致死。她說，化驗室不時會為懷疑虐畜案件的動物屍體解剖，有時發現死因是被車撞，或高空墮下致死等，但該隻哥基犬明顯受虐待，「即係佢唔會自己將條索帶索住個口，眼球亦唔會無故脫落」。

翻查資料，前年12月18日，元朗八鄉錦河路有一隻成年雌性哥基犬被發現伏屍在一地盤對開泥地，警員接報到場調查，發現其嘴巴被索帶索緊，眼球突出，身體無明顯傷痕，但嘴及面上有乾涸血漬，案件列作殘酷對待動物處理。

稱不少懷疑個案非虐畜 如因病消瘦

立法會文件顯示，去年警方和漁護署接到懷疑殘酷對待動物舉報個案共494宗，按年上升約12%，較2022年更上升近九成；當中檢控個案32宗，定罪25宗。

漁護署獸醫師（獸醫病理）阮柏文補充，亦有不少懷疑虐畜個案其實不涉虐畜，經化驗確定真正死因，「例如隻動物好瘦，睇落去好似被人虐待，或疏忽照顧等」，經該署獸醫檢驗後，發現是因病消瘦、因自然原因而死亡。

懷孕獸醫難忘為安安剖屍 驗出腫瘤

除了協助偵查虐畜，漁護署獸醫亦曾參與終年35歲的高齡雄性大熊貓安安的剖驗工作。2022年7月21日，海洋公園安排健康持續惡化的安安接受「安樂死」，由於安安屬大型動物，若死後再移到大龍化驗所，其屍體會快速腐化，故當日獸醫直接往海園為安安解剖。謝靜雅透露，她當時正懷胎7月，對於要為安安解剖感到特別深刻，而剖驗結果顯示安安體內有腫瘤，並已擴散至身體各處。

動植物公園去年10月有9隻猴子集體死亡，亦令謝靜雅感到難忘，當時再懷胎7月的她稱事件備受公眾關注，因猴子相關疾病或有可能傳人，「除了（政府）高層，特首都好希望快些找到原因」；幸當時漁護署已引入先進的「質譜儀」，由收到樣本到有初步結果只用了約兩日，若以傳統方法種菌最快要3至4日。資料顯示，漁護署及衛生署等部門做解剖及病理學診斷和化驗後，證實猴子是感染類鼻疽伯克氏菌引起的敗血病致死，估計是園區維修工程翻起泥土，令猴子接觸病菌而引起。

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