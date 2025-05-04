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窮遊者攜麵包趕景點 天星客稱郵輪更好玩

【明報專訊】「現在不是『暈車』是『暈人』！」內地五一長假昨日來到第三天，尖沙嘴、中環一帶依然人山人海。到星光大道跟金像獎女神像自拍，畫面內全是別人；坐天星小輪，有旅客抱怨人多，「廈門的鼓浪嶼（郵輪）更好玩！」若去乘搭中環摩天輪，職員稱要排隊3小時。人頭湧湧中不乏「窮遊特種兵」，自攜肉鬆麵包當午膳，稱要把握時間趕景點；亦有旅客豪言擲「幾個（萬）」購買藥妝、護膚品等。

碼頭打蛇餅 客稱人多暈浪

內地社交平台小紅書前日流傳影片，稱天星小輪多人到「快沉了」。記者昨午於尖沙嘴天星碼頭觀察，碼頭聚集大量內地旅客，人龍由碼頭延伸至附近巴士總站，職員稱要排1小時才可上船。記者實測排隊上船，全程需時約20分鐘，較平日多一倍，排隊期間亦時有碰撞。

深圳旅客陸小姐昨和朋友坐天星小輪，事後形容體驗一般，「無啥特別的」，稱人太多，入閘過程「一窩蜂」，體感比乘坐廈門的郵輪差，因廈門的更「自動化」，入閘安檢等亦較順暢。湖北乘客陳小姐認為人多可諒解，始終是五一長假，笑稱人多令她暈船浪更嚴重。

至於星光大道，不少休憩區域昨也被旅客佔用。范氏姊弟坐在草叢邊，一人手拿一個肉鬆麵包，背包還有即食香腸。二人昨午從深圳訪港，打算即日來回，說為把握時間趕景點，自攜輕食當午膳。范女士說，本想來港買正牌手機，卻發現「荷包不夠錢」，逛逛便算。被問到預算不算多，她反問：「就廢了我的腿啊！花了我的時間，交通不用錢嗎？」

有指交通貴 擬數萬購藥妝

深圳旅客陳先生同稱香港交通費昂貴，舉例一程由油麻地到尖沙嘴巴士票價6.7元，類似距離在內地鐵路只需兩三元。不過陳強調，正準備花費數萬元和妻子購買藥妝，豪言「幾個（萬）少不了吧！」

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