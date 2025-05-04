內地客塞口岸交通 學者：求量超荷 消息稱新旅遊形態需適應 阮穎嫻：擴一簽多行要先梳理

今年五一黃金周首兩日分別全日有22.2萬及26.7萬人次內地訪客入境，兩日人數均按年上升，分別增22.2%及39.3%；昨晚截至晚上9時內地訪客入境人次為18.7萬。過去3天內地訪客出境量則每日有15.9萬至25.2萬人次不等（見圖）。

阮穎嫻認為，現時旅客擠滿各處狀况「不是太理想」，過多旅客影響居民生活，對郊野公園生態亦構成負擔，即使旅客有交通等基本消費，所得仍未能彌補過度旅遊構成的損失。對於有政黨倡議「一簽多行」擴至其他城市，阮認為前提是要用政策篩選有較大價值旅客，同時亦要妥善梳理今次黃金周衍生的各類問題。

阮：要篩選高增值客 政府消息：研小紅書傳訊疏導

政府消息人士表示，政府今次全力應對整個五一黃金周，非只集中首尾兩日，例如不少內地旅客前往的東壩，早已加密交通班次準備；惟內地訪客來港新旅遊形態下，當局需再了解及適應，現已多宣傳及多廣播，讓內地客掌握最新資訊，未來會研加強透過小紅書發放，協助疏導人流。

在屯門紅橋巴士站，前晚一度擠滿候車北上返程旅客，該站是城巴B3X線往返深圳灣口岸前後的一站，有多條往返港島及九龍的巴士線供轉乘。警方昨回覆查詢稱，前晚9時許接獲一名市民報案投訴，警員到場發現約100至120人正等車，大部分等候B3X線往深圳灣口岸，警員在場指揮及維持秩序，其後排隊人數減少，秩序良好，沒阻塞道路。

屯門紅橋站前晚迫爆 城巴昨加班次人潮減

城巴昨稱，B3X線於黃金周出行高峰時段最密每5分鐘一班，針對北上乘客需求增加，已加至最密每3分鐘一班，亦安排特別班次由紅橋站起載客，並有前線員工維持秩序。

記者昨晚7時到屯門紅橋巴士站觀察，曾見旅客候車人龍，但很快消散，有城巴職員維持秩序。屯門居民王先生向本報稱，前晚約9時放工回家，在紅橋巴士站下車，目測現場近200人排隊。他認為五一假期多旅客屬正常，「多啲旅客對香港都係好事」。屯門區議員鄺珉樀回覆本報稱，今次黃金周後會在區議會跟進情况，又說該車站容量一直是區議會關注事項。

落馬洲塞網拖死車票二維碼 一度免拍卡出閘

另外，東鐵線落馬洲站前晚因多人同時啟動車票二維碼而網絡緩慢，導致閘口人潮擠塞，港鐵有約45分鐘讓乘客不用拍卡出閘以疏導人流。港鐵昨稱，已聯絡電訊網絡供應商，昨凌晨提升手機流動網絡處理能力，港鐵亦安排工程在前晚收車後再提升落馬洲站Wi-Fi容量，比原先提升一倍。

記者昨到落馬洲站觀察，晚上近7時現場不算擁擠，約一分鐘可出閘，近10名職員在閘機旁協助乘客，車站廣播也提醒乘客提前打開車票二維碼。有該站港鐵職員向本報稱，前天有大量使用流動數據的內地乘客無法加載車票二維碼，港鐵Wi-Fi亦無法應付太大流量，昨日情况明顯改善。

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