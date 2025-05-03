黃金周暫錄26萬內地客 按年增逾兩成 被問多徒步 羅淑佩：消費變「全球皆然」

【明報專訊】內地五一黃金周假期昨踏入第二日，截至昨晚9時，入境處錄得逾96.2萬人次經本港各口岸出入境，當中入境人次逾48.5萬，包括逾26.1萬人次內地旅客。被問到不少內地旅客來港徒步而非購物，會否擔心旅客消費力減低，文體旅局長羅淑佩稱，新冠疫情後旅客消費模式轉變「全球皆然」，現時本港與內地交通及簽證方便，不論旅客來港簡單或深度旅遊均歡迎，視乎商家或景點如何推陳出新吸引旅客在港消費，當局會盡力令旅客多留港。
海外客增五成 稱推廣有效
羅淑佩昨午見傳媒時提及，由5月1日至當時整體有26.5萬旅客入境，較去年增27%，當中22.2萬人為內地旅客，按年增22%；另約4.3萬海外旅客，按年增逾50%，反映當局向旅客推廣有成效。她又說，昨日約260個內地團入境，逾75%屬過夜團，據她了解秩序良好。
運輸及物流局昨在facebook稱，廣深港高鐵前日（1日）開出逾210列跨境列車，接待逾11.7萬訪客出入境；而五一期間皇巴班次最密約兩分鐘一班。多名官員昨四出視察，其中運物局長陳美寶昨到港珠澳大橋，視察跨境口岸交通情况，獲悉各口岸交通在五一長假首兩日大致暢順，並引述金巴負責人稱前日金巴客量較平時多6%。陳美寶稱，珠海相關部門有需要時將會在港珠澳大橋設置專用通道供金巴、跨境直通巴士及大型車輛使用。
另外，旅遊事務專員張馮泳萍昨到山頂纜車站及凌霄閣，視察人流管理安排。她在文體旅局facebook提到，山頂人頭湧湧，但完全無損旅客興致。
東壩「潮水式」交通管制
至於近期成為內地遊客到訪熱點的西貢萬宜水庫東壩一帶，附近交通一度嚴重擠塞。立法會議員李世榮昨到場視察，形容現場「人多車多」，警方已增派足夠人手維持秩序，並實施每20輛車放行一次的「潮水式」交通管制。據他觀察，昨日進出東壩的士高峰期有近200輛，加上有工程車輛同時作業，加劇交通壓力，促請相關部門加強協調，避免影響整體交通。