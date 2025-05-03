本年薪稅減1500 輔助生育可扣稅

【明報專訊】稅務局昨發出約266萬份2024/25課稅年度個別人士報稅表，較去年增約22萬份，多項新稅務措施於本課稅年度起落實，包括薪俸稅及個人入息課稅的標準稅率兩級制，首500萬元收入稅率15%，超出500萬元部分的稅率為16%。而本課稅年度的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅可享100%寬減，每宗上限1500元。
稅務局昨發出的個別人士報稅表，當中187萬份屬紙張報稅表，一般須於一個月內填妥交回、經營獨資業務人士則限3個月內；電子報稅表則有79萬份，截止期限較填寫紙張表格者後一個月。
「稅務易」推3互連網站
就網上報稅安排，稅務局今年7月起在「稅務易」服務下推出3個互連網站，其中「個人稅務網站」將同時有流動裝置應用程式版本，容許納稅人以生物識別驗證登入服務。其餘兩個網站「商業稅務網站」及「稅務代表網站」，前者用於提交電子僱主報稅表、處理印花稅、居民身分證明書和商業登記等，後者讓服務代理人為客戶查閱及管理稅務。
本課稅年度起將實施多項稅務安排，其中與新生子女同住納稅人的居所貸款利息及住宅租金扣除，在10萬元的基本扣除限額之上可申索2萬元額外限額；部分條件包括納稅人與新生子女在港連續同住最少6個月，或稅務局長認為屬合理的較短期間等。另外本年度設輔助生育服務開支扣除，納稅人及配偶每年最多可扣除總額為10萬元。
企業退租還原處所開支可扣稅
另外，稅務局長陳施維昨於記者會稱，企業在租約期滿或提早終止租約時把處所還原而招致的開支，以往屬資本開支不能於利得稅扣除，自2024/25課稅年度起可作為利得稅扣除。