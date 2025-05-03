稅收跌兩年回升 本年度料再增 印花稅多三成 學者：關稅戰影響待觀察

薪俸稅增一成 稱人才帶挈

稅務局昨交代上一年度稅收臨時數字，佔比最多依次是收1777億元的利得稅、889億元的薪俸稅及639億元的印花稅（見表）。其中利得稅及印花稅均止跌回升，分別按年增71.9億元及148億元；薪俸稅則繼續維持每年上升的趨勢，按年增加90億元，升幅11%。局長陳施維解釋，此與納稅人數目、應予評稅入息增加，以及申請暫緩繳稅的納稅人減少有關，當中輸入人才計劃為香港帶來更多納稅人。

今年股旺企增料各稅多升

展望本財政年度，稅務局預料各主要稅種收入維持升勢。陳施維解釋，由於2024/25年度利潤申報情况上升、新公司數量增加，預計利得稅收入繼續增加。他又稱，本港股市自今年2月尾暢旺，而物業市場成交量亦增加，令本年度印花稅估算上升。薪俸稅方面，因納稅人繼續增加，收入亦呈升勢，料本年度有所增長。政府亦在今年1月起重新徵收酒店房租稅，預料為本年度帶來多9.7億元收入。

政府正面對財政赤字，被問到會否因政府財政狀况增加抽查，陳施維稱稅務局有既定程序覆檢評稅，不會因政府財政狀况轉變而改變。

被問關稅戰 稱密切留意

至於美國正在全球掀關稅戰，被問到如何評估對本港稅收影響，陳施維表示，當局會密切留意外圍因素對香港經濟、企業及納稅人影響，如有需要會做相應評估。

會計界立法會議員黃俊碩形容，現時國際經濟格局正面臨十字路口，可能同時影響特區政府的稅務收入，但暫時未需太擔心，希望特區政府能密切注視情况，以及時協助受影響企業。經濟學者李兆波認為，關稅戰形勢仍在轉變，即使有影響，亦不會在本財政年度稅收反映，仍要再觀察。

派266萬份報稅表升一成

對於政府昨公布稅收整體呈升勢，黃俊碩稱股市交投表現理想，同時亦有多家公司正輪候在港上市，相信印花稅以往兩年的跌勢應已穩住。他相信，今年政府發出個別人士報稅表共266萬份，按年升約一成，與政府近年大力推出一系列吸引人才政策及應對不同行業勞工短缺的政策有關。

李兆波則表示，市面上企業繼續有加薪、新冠疫後仍生存的企業亦有盈利，相信各項稅收情况穩定。

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