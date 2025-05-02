外遊者眾得不償失 餐飲業料生意遜平日一成

截至昨晚9時，共約21.3萬內地客入境，較去年五一全日多17.5%。港人出境方面則約28.2萬人次，較去年五一全日多約44%。大部分港人經各口岸北上內地，經機場離境則有近4.6萬人次。

黃家和：僅景點生意增 市區淡靜

餐飲聯業協會會長黃家和稱，昨午西貢沿海海鮮酒家很多滿座，不少為內地客，相信是受內地客今年流行到港郊遊有關，而據他觀察，內地客大多如本地客般選擇數百元的套餐，有一定消費力。黃估計與去年黃金周首日相比，今年首日飲食業生意額可按預期升5%。

不過，黃家和指出，始終內地客人數仍不及外遊港人多，僅旅遊景點食肆生意上升，市區因大量港人外遊而較淡靜，故相信整體而言，昨單日餐飲業生意反較平常日子跌一成多。

批發及零售界立法會議員邵家輝稱，受惠於去年恢復深圳居民赴港一簽多行及中央開放更多自由行城市，相信今年五一黃金周人流較去年增加，據業界反映，昨日尖沙嘴人流暢旺，部分奢侈品店門外有人排隊。至於會否旺丁不旺財，他說「名店排得隊多數都會買」，惟內地客消費模式確有轉變，整體零售生意額能否增長尚待觀望，但業界對首日客流感滿意。