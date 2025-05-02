東壩疏導 車多過人 的士等逾小時無客

姚柏良倡通水路推跳島遊 改路壆免塞

昨午在東壩一帶，高峰時有逾十輛的士排隊等客，現場有警員及漁護署職員協助疏導人流車流。排首位的司機黃先生稱，等候逾一小時仍未有乘客，認為黃金周首天客流比預期少，他只是到萬宜水庫「碰碰運氣」。同樣等客逾一小時的司機陳先生說，黃金周不再如20年前內地客湧入本港消費，加上長假期港人北上消費或外遊，疫後生意額與疫情時高峰期仍有逾五成差距。

針對東壩「塞人」問題，政府日前推出數項措施疏導交通及人流，包括專線小巴第9A號線會因應乘客量加強服務。姚柏良稱，昨早曾與警方等持份者到北潭涌了解，加上現場觀察，認為交通及人流已獲疏導。因應到訪郊區旅客人數增加，他認為當局可改善交通配套，如改良水泥路壆，一旦有「對頭車」，司機可更放心調頭及讓路，避免因此造成擠塞。

漁護署昨在facebook專頁表示，昨早部署人員到東壩及破邊洲一帶巡邏，協助疏導人流和提醒遊客注意行山安全等；署理署長黎存志及助理署長（郊野公園）葉彥亦曾到場視察。署方表示，將繼續監察東壩未來數天人流，並會透過facebook專頁發布消息。