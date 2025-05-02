五一客郊遊省消費 議員促覓商機 黃金周首日港人出境多內地來客1/3

內地社交平台近期有不少帖文推廣到西貢萬宜水庫東壩郊遊，昨午便有大批內地客到訪，大多攜同行山及露營裝備。來自廣州的聶小姐說，今年想讓孩子多接觸大自然，故有別於過往來港購物，計劃在港逗留3天，與友人兩家人共8人到西貢鹹田灣露營，裝備早在深圳購買。來自浙江的毛先生稱，小紅書及抖音等內地社交平台出現許多「很火」的影片，加上香港住宿貴，故在港逗留4天，有兩天打算露營，餘下時間在市區選擇較便宜的住宿。

姚柏良倡效日本 郊外設咖啡紀念品店吸金

破邊洲是東壩著名景觀，來自廣州的彭先生說一直有興趣遊覽，故長假期與朋友訪港3日，並到鹹田灣露營。他說因本港物價高，早在內地購買所需物資，花了約2000至3000元（人民幣，下同）。來自上海的楊小姐亦受地質公園宣傳片吸引，昨早與友人乘的士到東壩，再行山到浪茄。她認為本港山路乾淨平坦，有不少風景值得拍照，但昨午下驟雨，因此打算提早到市區旅遊，包括幫襯特色小店。

有客行程一半露營 物資內地買

位處聯合國教科文組織世界地質公園的萬宜水庫東壩亦吸引「團客」。深圳「樂樂遊學」負責人宋先生說，數年前起舉辦香港遊學團，今次他們兩名導師帶領6名8至12歲兒童，計劃行山到鹹田灣及西灣等地露營4日3晚，過程中給予參加者「任務」，例如搭建帳篷和協助煮晚餐，以訓練自立及解難能力，又會讓他們了解海蝕洞與海蝕柱如何形成等。

赤柱昨亦有不少內地客到訪，來自浙江和上海一行4人前日抵港，隨即到跑馬地馬場觀賽，當中李小姐形容氣氛不錯，笑言「最重要是免費入場」。她預料3天行程人均花費約1000元。她說香港物價高，故只會在飲食及交通方面消費。赤柱雜貨店Oasis Gallery店員Joe形容昨日「旺丁不旺財」，相信與港人北上消費及遊客消費力減弱有關，但補充說生意已較去年同期好。

夫婦小紅書知汀九橋 「就是為這個景而來」

荃灣汀九村亦是內地客打卡熱點，一排排淺粉色村屋坐落沙灘旁，從狹窄巷口外望，剛好見到遠處的汀九橋，偕妻從北京來港的鍾先生說「就是為這個景而來」。前天抵港的鍾說，以前已到過尖沙嘴、維港等景點，今次入住的酒店位處荃灣，加上小紅書推介，便決定到訪汀九村。鍾氏夫婦留港兩日一夜，撇除花900元入住五星級酒店，打算在港合共消費約500元，沒打算購物。他們昨晚轉往深圳住酒店，今日將往澳門。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676