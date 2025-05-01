議題橫跨3屆政府 政府資助79億變330億

近25年最少被對冲733.95億元

2012年梁振英於特首競選政綱承諾逐步降低強積金對冲比例，在任內最後一份《施政報告》提出劃線制取消對冲，任期結束一周前公布方案，包括降低計算兩金比例至每月工資二分之一，政府用79億元分10年補貼僱主兩金開支，遭勞資雙方反對。

2017年林鄭月娥參選特首時承諾就落實取消對冲尋求共識，上任翌年拋出初步劃線方案，政府分12年承擔172億元，設兩層補貼，同年6月勞顧會勞資委員罕有達成共識同意取消對冲，政府其後將資助增至293億元並延長第二層資助期至25年，林太稱之為終極方案。

2021年政府簡化資助方案並增資助，聚焦協助中小微企，2022年在立法會以72票贊成、5票反對、12票棄權下通過。勞福局前局長羅致光曾提出設立專項儲蓄戶口，強制僱主儲蓄應付兩金開支，現任局長孫玉菡則以行政費高昂等原因取消。