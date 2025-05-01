勞界憂撤對冲掀裁員潮 促勞工處向僱主解說

勞聯副主席兼勞工顧問委員會勞方委員譚金蓮稱，僱主如充分理解方案細節，自然不會做「無着數、蝕底」的事，目前擔憂僱主或因不理解、「斬腳趾避沙蟲」先解僱員工，促政府加強宣傳及解說。另一擔心是目前經濟環境差、前景不明朗，取消對冲或促使僱主乾脆提前解僱或將員工轉成兼職。

勞聯：計劃複雜 宜重點言兩金上限

政府推出25年資助計劃，分擔僱主兩金開支，資助比率隨年遞減，其中首3年50萬元界線內的資助，封頂金額為3000元，至第四年躍升至2.5萬元。譚金蓮稱，資助計劃頗複雜，資助額隨年期改變，或誘使僱主於不同時間點再度考慮解僱員工，情景與兩金由可對冲變不可對冲相同，建議勞工處持續向僱主解說，並將解說重點放於39萬元兩金上限，令他們清楚理解「計落無着數」。

目前《僱傭條例》規定，僱員須連續受僱不少於24個月才可獲遣散費、不少於5年才可獲長服金。工聯會副理事長兼勞顧會勞方委員林偉江稱，目前部分行業僱主已利用23個月合約規避兩金，或以假自僱方式規避強積金供款，擔心未來這些個案會增加。他稱法例列明僱員獲兩金的條件，建議當局日後研究有否調整空間，包括受僱年期、39萬元上限等，藉以加強僱員保障。

工聯：部分行業23個月合約避兩金

譚金蓮說，勞工界已向勞工處反映未來或有僱員被轉為合約、自僱、兼職而失卻僱員權益，引述勞工處稱會持續教育僱主並密切留意情况。林偉江提醒，當局要關注取消對冲後會否出現離職潮或僱主故意規避強積金供款。

勞處：如懷疑權益受損可查詢

勞工處回覆本報稱，僱主在決定以哪種方式聘用或是否繼續聘用僱員時，會考慮員工工作表現、公司運作需要、招聘和培訓員工的時間和成本等因素，不會只着眼於離職補償或強積金供款；僱員如懷疑僱傭權益受損，可向勞工處查詢。

處方亦稱，僱主將僱員轉為合約員工，不能節省強積金供款；自僱與否則要考慮所有相關因素，即使雙方訂立合約或協議，一人被稱為自僱人士，但如實質上彼此存在僱傭關係，公司仍須履行在《僱傭條例》或其他勞工法例下責任，包括補付法定僱員權益。