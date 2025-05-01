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提早炒人聘新人 勞工界：增開支蝕底

【明報專訊】「提早炒人再請過不會節省遣散費／長期服務金」，打開勞工處有關取消強積金對冲的專題網站會彈出這標語。勞工界解釋，遣散費或長服金（簡稱兩金）上限為39萬元，如僱主在取消對冲前解僱員工，之後再重聘員工或聘新員工，前後會衍生兩個39萬元上限，兩金開支加起來隨時超出39萬元，「僱主會蝕底」。有商界表明重視員工，從未考慮為節省兩金解僱員工。

因衍生另一兩金上限 不可對冲

勞工處在網站呼籲僱主不應在轉制日前解僱僱員，強調這不會節省兩金開支。該處提到，如僱主在轉制日前解僱僱員，再聘用新僱員，一般情况下兩金支出會比保留現職僱員多，因為僱主可繼續用僱主強積金供款累算權益對冲轉制日前的兩金，保留現職僱員則可讓相關款項繼續增長，日後用作對冲僱員在轉制日前的兩金；新聘僱員的兩金也重新累計至最高39萬元，且不能用僱主強積金強制性供款累算權益對冲。

勞聯副主席、勞顧會勞方委員譚金蓮稱，兩金目前上限為39萬元，如僱主在轉制日前解僱僱員，其後重聘僱員，其年資雖中斷，但同時衍生另一39萬元兩金上限，「年資重新計，39萬元都從頭計，前後兩個39萬元上限，（兩金）有機會合計逾39萬元。僱主會蝕底」。

工聯會副理事長、勞顧會勞方委員林偉江表示，轉制日前僱用的員工，其兩金有部分可對冲，轉制日後新聘員工的兩金不可對冲，「對僱主來說不太划算」。

如解僱舊員工，改聘月薪較低的新人，又能否節省兩金？譚金蓮說理論上可行，但現實上難以較低人工聘用相同職位僱員，「成本上講得通，但事實上無人見工」。她重申如僱主不斷換人，也會衍生更多個39萬元的兩金上限。

商界稱做法無益 「不如做多些生意」

香港中小型企業聯合會會長郭志華表示目前請人難，聘用新人要重新培訓和磨合，「各方面完全無益，無考慮過。不如做多些生意好過」。他又指解僱重聘實為連續性僱用，做法違反勞工法例，「犯法的事我們（僱主）不做」。全城商業躍動有限公司董事黃子奇認為，解僱再重聘損害勞資關係，也影響聲譽，不會採用這做法，亦不建議其他人這樣做。

相關字詞﹕五一勞動節 解僱 譚金蓮 林偉江 工聯會 勞聯 取消強積金對沖 強積金

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