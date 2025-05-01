提早炒人聘新人 勞工界：增開支蝕底

因衍生另一兩金上限 不可對冲

勞工處在網站呼籲僱主不應在轉制日前解僱僱員，強調這不會節省兩金開支。該處提到，如僱主在轉制日前解僱僱員，再聘用新僱員，一般情况下兩金支出會比保留現職僱員多，因為僱主可繼續用僱主強積金供款累算權益對冲轉制日前的兩金，保留現職僱員則可讓相關款項繼續增長，日後用作對冲僱員在轉制日前的兩金；新聘僱員的兩金也重新累計至最高39萬元，且不能用僱主強積金強制性供款累算權益對冲。

勞聯副主席、勞顧會勞方委員譚金蓮稱，兩金目前上限為39萬元，如僱主在轉制日前解僱僱員，其後重聘僱員，其年資雖中斷，但同時衍生另一39萬元兩金上限，「年資重新計，39萬元都從頭計，前後兩個39萬元上限，（兩金）有機會合計逾39萬元。僱主會蝕底」。

工聯會副理事長、勞顧會勞方委員林偉江表示，轉制日前僱用的員工，其兩金有部分可對冲，轉制日後新聘員工的兩金不可對冲，「對僱主來說不太划算」。

如解僱舊員工，改聘月薪較低的新人，又能否節省兩金？譚金蓮說理論上可行，但現實上難以較低人工聘用相同職位僱員，「成本上講得通，但事實上無人見工」。她重申如僱主不斷換人，也會衍生更多個39萬元的兩金上限。

商界稱做法無益 「不如做多些生意」

香港中小型企業聯合會會長郭志華表示目前請人難，聘用新人要重新培訓和磨合，「各方面完全無益，無考慮過。不如做多些生意好過」。他又指解僱重聘實為連續性僱用，做法違反勞工法例，「犯法的事我們（僱主）不做」。全城商業躍動有限公司董事黃子奇認為，解僱再重聘損害勞資關係，也影響聲譽，不會採用這做法，亦不建議其他人這樣做。