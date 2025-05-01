積金對冲今撤 商界多招儲錢應對 部分預留撥備 同銀行保險界商「額外供款產品」

明報記者 江麗盈 陳柔雅

勞界冀勞處留意僱主會否規避支付

勞工界擔憂僱主或因不理解方案，「斬腳趾避沙蟲」先解僱員工，促政府加強解說，並冀勞工處留意僱主會否用不同方式規避支付遣散費或長服金或強積金供款。

政府以劃線方式取消對冲，不設追溯期，轉制日（5月1日）起，僱主不可以僱主強積金強制性供款對冲僱員兩金，轉制日前兩金仍可對冲（見圖），兩金上限維持39萬元。政府將在25年過渡期提供逾330億元資助，分擔僱主兩金開支，資助比例隨年遞減。

商界：政府資助有助適應 公司愈大愈需撥備

全城商業躍動有限公司提供商業諮詢服務，目前僱用30至40名員工，最長年資約6年，因沒有人事部，薪金、兩金計算由公司董事處理。該公司董事鄭啟培表示，已與僱員參與多場取消對冲研討會，確保他們對法例改變有基本認知。公司另一董事黃子奇指出，取消對冲後經營成本會增加，政府資助計劃有助逐步適應，而僱主要心中有數，預估未來兩金支出。

倘撇除資助，以兩金計算所用的月薪上限2.25萬元推算，每名員工每年兩金約1.5萬元，以其公司僱用30至40人為例，款額約45萬至60萬元。黃子奇稱其公司就相關款額，於預算中增設長服金撥備，他估計大公司均有此做法，「公司愈大，銀碼愈大，愈有需要做撥備」。

僱主自願供款可對冲 稱降風險

轉制日之後，僱主雖不可以其強制性供款累算權益對冲，但仍可以自願性供款累算權益對冲。黃子奇說，目前無做僱主自願供款，但自願供款可令公司需支付兩金時不必一次過支付一筆大數目，能降低風險，惟董事間仍需討論，暫未決定會否作自願供款。

香港中小型企業聯合會會長郭志華是豐裕管理有限公司主席，公司員工少於50人，人事部以電腦系統計算兩金，他稱系統將更新，料可計算轉制日前後兩金金額。他又說勞工處網站有計算機助僱主計算，商會亦樂意協助。

郭稱未來兩金開支增加，商界會透過儲錢克服，除僱主預留撥備、作強積金僱主自願供款兩方式，商會正與銀行及保險公司商討，希望有「額外供款產品」協助僱主定期儲錢，抵消兩金支出，商會將會為會員提供相關產品的回報表現作參考。

中小企聯會倡密集宣傳 勞處：續辦講座

郭志華說商會曾與勞工處辦研討會讓會員參與，會員甚關注資助計劃不同年期的資助比率、封頂金額等，建議當局於取消對冲初期持續向商界密集宣傳，多講解資助計劃。

勞工處回覆本報稱，前年至上月27日舉辦82場講座，逾2.1萬人參加，並已籌備實施後舉行講座，以及透過各宣傳渠道講解取消對冲安排、往後兩金計算方法及資助計劃要點。就資助計劃，處方稱已印製宣傳單張，亦會繼續通過講座及其他渠道介紹援「冲」易網站，並鼓勵僱主及人力資源從業員使用網站提交資助申請。

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