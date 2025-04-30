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指引：針具須即棄 牀單病人皮膚要消毒

【明報專訊】有長期病患者疑在接受註冊中醫師針灸後感染甲型鏈球菌，併發壞死性筋膜炎及敗血性休克，因而要截肢。立法會議員兼香港註冊中醫學會會長陳永光形容個案罕見，強調中醫針灸有嚴格消毒指引，包括需使用只用一次的無菌針等。他強調應待調查完成後再下結論，相信絕大部分中醫師皆按照指引操作。

陳永光籲勿過早下結論

陳永光表示，此前未聽聞本港有人在針灸後感染甲型鏈球菌。至於針灸的消毒指引，陳稱規定須使用只用一次的無菌針灸針，牀單及器械台亦須清潔消毒，亦須使用濃度75%的酒精棉片為病人皮膚「螺旋式消毒」，中醫師在施針前亦要潔手。他補充，中醫師需「運針」，因此無規定須戴手套等，但應盡量不觸碰針身。

陳永光續稱，若今次個案感染源頭涉針灸程序，相信不止一宗個案，強調有關個案仍在調查階段，憂慮在此階段評論對有關中醫師不公平，相信絕大部分註冊中醫師皆會按照有關指引操作。

中醫稱罕見 信「99%」同行守規

註冊中醫師彭明慧表示，中醫針灸要求盡量確保無菌操作，對器具及儲存環境皆有嚴格要求，今次個案若是因針灸感染屬罕見，強調現時「應99%中醫師會用一次性針具」。她又說，現時天氣潮濕，消毒用的棉花球若儲存不當，有可能受污染，亦不排除有中醫師使用同一塊棉花球消毒多處皮膚。她說感染源頭亦可能是患者衣物。

彭明慧提醒市民應選擇向持牌註冊中醫師求診，亦應留意診所環境是否有異常酸味，並避免不脫衣服的針灸服務，以減少感染風險。

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