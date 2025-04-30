針灸客染甲鏈截肢 診所驗出菌 衛署疑未跟防感染程序 醫生憂更多人中招

妙仁堂稱正清潔 另診所衛署未能聯絡

據悉，涉事處所分別為銅鑼灣怡和街的「妙仁堂」，中醫師為何俊儒，以及上環興隆商業大廈的黃力行中醫針灸所。本報昨晚到訪兩間診所，均沒人應門。何俊儒接受本報電話查詢表示，診所正全面清潔，事件正由衛生署調查，其他事宜不便回應，包括是否仍有收症。另一診所無人接聽電話。

衛生防護中心表示，該名有長期病患的47歲男子，本月11日發燒和左大腿疼痛，同日到港島一間私院求醫，因臨牀診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，翌日轉送瑪麗醫院，13日接受左下肢截肢手術。病人現時仍留院，情况穩定，臨牀樣本經化驗後發現甲型鏈球菌。

事主長期病患 扭傷腳痹求診中醫

初步流行病學調查顯示，病人本月6日因提起重物時扭傷，繼而左邊臀部疼痛、左小腿及腳麻痹，遂於本月7日、9日及10日先後到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師針灸治療。病菌潛伏期間他沒外遊，也沒有傷口或其他造成皮膚破損的創傷，家居接觸者無病徵。

對於涉事銅鑼灣中醫診所，衛生署稱已審查針灸和感染控制程序，並收集環境樣本化驗，結果顯示其中一個環境樣本驗出含甲型鏈球菌，與患者樣本同屬emm 4型，進一步基因分析仍在進行。調查人員懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序施行針刺，衛生署表示若懷疑該中醫師有專業失當行為，會考慮將個案轉介香港中醫藥管理委員會跟進。

至於上環中醫診所，衛生署稱多次到訪亦未見營業，會繼續跟進調查和積極聯繫涉事中醫師。署方稱暫無接獲有關兩間涉事處所有其他病人接受針灸後出現不良反應的報告。

醫生籲留意用即棄針否

議員倡調查結果發業界

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷分析，事件有可能涉及診所重複使用針具，且未經高溫高壓消毒，致病人感染，或病人皮膚附着細菌，而醫護未充分為其消毒。他稱亦可能是消毒所用的棉花球因重複使用等原因，已受污染；另若施針人員衣物黏着細菌，針灸時未戴手套或穿保護衣，病人亦可能感染。

兩間涉事診所病人數目未明。曾祈殷稱若感染源頭涉針灸程序，不排除更多人受感染。他提醒針灸為入侵治療，市民需選持牌診所，留意消毒是否嚴格，包括是否用即棄針具等，針灸後應留意有否皮膚紅腫熱痛、發燒等感染症狀，長期病患等免疫力較低者應更小心。

選委界立法會議員陳凱欣認為事件嚴重，強調針灸屬普遍的醫療程序，不應有如此高風險，籲衛生署加快調查，盡早公布是什麼環境樣本驗出甲型鏈球菌、哪個環節未嚴格按照感染控制程序刺針。她建議政府先向中醫業統一發放個案情况，調查完成後再通知，令業界知曉及留意。

甲型鏈球菌存活於咽喉和皮膚（見表），可經飛沫及接觸傳播，感染可引起輕微疾病如咽喉炎、猩紅熱，嚴重可引起侵入性甲型鏈球菌疾病如壞死性筋膜炎。曾祈殷稱筋膜層屬皮膚較深層次組織，而壞死性筋膜炎可在24至48小時內惡化至嚴峻情况，截肢比例約四五成，壞死性筋膜炎併發敗血性休克的死亡率高達八成。

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