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媒體稱長和准售巴拿馬以外港口 京促溝通

【明報專訊】有媒體引述知情者報道，中國政府已向長和（0001）表示，出售巴拿馬運河港口以外的港口應不成問題。國家外交部發言人郭嘉昆昨日主持例行記者會回應記者就有關報道查詢時稱，注意到有關報道，也注意到國家市場監督管理總局（市監總局）表示高度關注有關交易，將依法審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前不得實施集中，否則將承擔法律責任。

郭指出，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為，希望有關各方審慎行事，與中方有關部門充分溝通；又說「與此同時，我們也願再次強調中國堅持改革開放，歡迎外資企業來華投資」。

港澳辦轉載「支持審查」文章

此外，港澳辦網站昨轉載《大公報》標題為「航運界支持依法審查 冀長和以大局為重 『做個錚錚愛國企業家，福蔭子孫留佳話』」文章，文中引述航運界人士明華船務主席林銘鋒稱，任何商業買賣如牽涉國家利益，都應該慎重考慮；並引述立法會進出口界議員黃英豪說，作為商界人士，重大決策當觸碰國家利益及戰略安全底線時，真正的商業遠見是需全面考量，唯有將自身發展融入國家發展大局，才能避免成為「無根浮萍」。

長和股價昨跟隨大市向下調整，收報43元，跌0.58%，成交額達2.61億元。

（關稅戰）

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