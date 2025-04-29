媒體稱長和准售巴拿馬以外港口 京促溝通

郭指出，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為，希望有關各方審慎行事，與中方有關部門充分溝通；又說「與此同時，我們也願再次強調中國堅持改革開放，歡迎外資企業來華投資」。

港澳辦轉載「支持審查」文章

此外，港澳辦網站昨轉載《大公報》標題為「航運界支持依法審查 冀長和以大局為重 『做個錚錚愛國企業家，福蔭子孫留佳話』」文章，文中引述航運界人士明華船務主席林銘鋒稱，任何商業買賣如牽涉國家利益，都應該慎重考慮；並引述立法會進出口界議員黃英豪說，作為商界人士，重大決策當觸碰國家利益及戰略安全底線時，真正的商業遠見是需全面考量，唯有將自身發展融入國家發展大局，才能避免成為「無根浮萍」。

長和股價昨跟隨大市向下調整，收報43元，跌0.58%，成交額達2.61億元。

（關稅戰）