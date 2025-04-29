FT：華貨進美大減 有港口下周少1/3

航運巨擘空運業稱華訂單減三成

據中國貨品主要進口美國的門戶洛杉磯港預計，5月4日起該周預定由中國運抵的貨品數量將較去年同期減少三分之一，並預計5月取消20個航次，相當於超過25萬個貨櫃，遠高於4月的6個航次。貨櫃追蹤服務公司Vizion的數據亦顯示，4月中從中國運往美國的標準20呎貨櫃訂單量也比去年同期大減45%。全球最大貨櫃航運公司之一的赫伯羅特（Hapag-Lloyd）表示中國客戶已取消了三成從中國出口的訂單。在香港上市的台灣貨櫃航運公司德翔海運近幾周已暫停其亞洲至美國西岸的航線服務，該公司內部人士稱目前沒有需求。

空運貨物需求亦急降，美國空運業協會稱其會員來自中國的訂單量減少約三成。《金融時報》引述香港貨運代理裕輝航空貨運公司表示，自關稅增加，中美航空貨運業務幾近減半。物流業界表示美國進口商想先用完庫存，再從中國進口新貨，又或將存貨存放在保稅倉庫，及將貨物轉運至加拿大等鄰國。

國際商會：反映市場觀望

調查料永久影響貿易

國際商會（ICC）秘書長登頓（John Denton）表示，美中貿易流動的劇變反映出交易商正延後決策，以觀望中美能多快達成降低關稅協議。特朗普4月2日宣布「對等關稅」後，ICC一項針對60多國會員的調查顯示，無論談判結果如何，料國際貿易將受永久影響。登頓稱進入美國市場的成本將創下1930年代以來最高，且不管未來有何其他變數，進入美國市場最少要付10%的「對等關稅」基線稅率。

彭博社昨報道，到5月中旬美國成千上萬大小企業都需補充庫存。沃爾瑪和Target等大型零售商上周在一場合告訴特朗普，民眾恐會看到空空貨架和飛漲價格。Apollo Management首席經濟學家斯洛卡爾（Torsten Slok）最近警告，卡車運輸、物流和零售等行業即將出現短缺和大裁員，情况可比新冠疫情。

Shein在美加價 毛巾飈377%

據彭博社匯整數據顯示，在美國下月起對小額包裹徵關稅之前，中國跨境電商Shein提高了在美國市場的多類產品價格，大部分漲價上周五發生，部分類別加幅明顯；美容與健康類頭100件熱銷產品的平均價格比上周四上漲51%，其中部分產品漲價一倍以上；家居和廚房用品及玩具平均漲幅逾30%，10件一套的廚房毛巾價格暴漲377%。

（金融時報/彭博社）

（關稅戰）