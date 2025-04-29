盧煜明稱學生會首要合法 重申很支持重建

【明報專訊】上任短短數月，中大校長盧煜明不時被問重建學生會的進展，他多次明言支持並會協助重建。盧煜明上周接受本報訪問時重申「很支持建立學生會」，稱學生事務處亦就此與學生代表緊密合作。被問這幾年不設學生會對中大有沒有影響，盧說現有多種渠道讓學生反映意見，如有教務會學生代表、書院的學生組織。
被問會否期望日後的學生會「在政治立場上勿走太前」，盧盼學生會首要做到「合法」，又稱難以交代重建時間表，「如做足程序，我們便可一步一步走下去」。至於中大校董會改組後的首屆本科生校董選舉投票率低須重選，盧稱半年後會再辦選舉，屆時或要加強宣傳活動。
2021年中大學生會被校方拒絕承認，同年宣布解散。中大聯書院學生會工作小組召集人冼卓言昨表示，中大學生會停運快4年，該小組展開修訂學生會會章的工作多時，但正陷分歧。冼樂見盧多次公開表示支持學生會重建，盼9月新學年之前小組有機會與中大管理層包括盧煜明會面，推進重建工作。
籌備5年策略 盼設研究生書院
另外，盧煜明表示正籌備中大2026至2030年策略計劃，其中一項重點為提升學生體驗，冀增設研究生書院；同時盼繼續推動研究及創新、促進校友和社區參與，以及加強國際化。他又稱中大持續推展人工智能（AI）教研項目，現設4間AI研究所，匯聚約200個人才。