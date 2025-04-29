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關稅戰下 盧煜明：利中大招教授 內地教員人數超本地 稱公平招聘選「最叻」

【明報專訊】中美關稅戰打擊環球貿易，學術界人才流動軌迹亦受影響。香港中文大學校長盧煜明表示，動盪時代下，香港憑低稅率、位處大灣區等因素，預視教授等人才因而被吸引來港發展，並認為現在是中大招募人才的好機會。談到近年中大內地教學人員持續增長，並已超越本地教員人數時，他強調校方收生及招聘均採用公平原則，挑選「最叻的人才」。

稱港低稅率處灣區 科研市場已備

盧煜明上周接受本報及多間媒體訪問，談到近來中美關係趨緊張，他說在動盪時代，部分教授可能選擇來到亞洲，以至來港工作，形容現在對中大來說是招募人才的好機會。他稱中大持續「大力搶人才」並推動創科，加上本港低稅率並位處大灣區，「已準備好市場」，如教授想將科研成果轉化落地和創業，可能會被香港吸引。

兩年聘20國150人才

內地教員7年增64%

至於有否趁機用高薪吸納教研人才，盧煜明稱中大近年設立「校長策略招聘計劃」，連同其他計劃，這兩年已聘請150個來自近20個國家的人才，會繼續採用這些策略，「如該人才需要某些特別資源，我們都會考慮」。他提到中大亦準備配套，指醫學院正興建30萬呎新大樓，可容納800個科研專才。

中大一直聚集不同背景的教研人才。根據教資會提供的數據，該校近年原居地為內地的教學人員持續呈升勢，由2017/18學年216人、佔約25%，升至今學年（2024/25）的354人、佔38.9%，已超越本地教員人數（見表）。盧煜明認為，近年內地學術水平提升不少，不少優秀學生出國受訓後回流，「剛好我們就收了這些人才」。他強調中大招聘人才時「會揀最叻的人才」，不會特別指明要教員來自內地或其他地方。他續稱，中大學術排名穩步上揚，「所以我會這樣說，這個（招聘）策略，對我們發展，我看到是好的」。

盼地緣政治不擾交流

上月訪美領獎「氣氛好」

盧強調作為教育界一分子，希望地緣政治的動盪及各地角力不影響正常教學、研究交流。被問中大近來學術交流活動有否困難，他以自己經歷為例，稱上月訪美領取「美國母嬰健康領域組織出生缺陷基金會」頒授的獎項，「我去美國演講，大家都是講學術，氣氛好好」。

至於關稅戰以至政府削減撥款之際的大學投資策略，盧煜明說中大財政穩定，會繼續審慎理財，而中大已設投資策略相關委員會，有財金界專家加入，校方亦在外委託資產管理公司協助投資工作。

隨着今年初段崇智卸任中大校長，盧煜明「接棒」已近4個月，近日中大宣布潘偉賢正式擔任常務副校長，盧透露另有兩名副校長即將退休，會繼續物色人選加入其班子。過往段崇智與中大校董會不時有摩擦，盧被問現時與校董會關係時，稱幾乎每天與校董會主席查逸超有溝通，雙方亦合作愉快。

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