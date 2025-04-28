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文化中心朱銘雕塑移除 康署：考慮到已展出多年

【明報專訊】原於尖沙嘴文化中心外的台灣著名藝術家朱銘之雕塑《人間系列-排隊》去年6月起被圍板圍封，康文署上月稱雕塑出現破損，仍在修復，本報昨日發現作品已被移除。康文署回覆本報稱已完成修復，而考慮到該雕塑已展出多年，故不會再於原址重置，已將雕塑妥為存放，原址已設置全運會吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」。

圍封期間指破損 現稱完成修復

雕塑2017年起展出，去年被圍封，圍板印有「修繕工程進行中 期待再次見面」字句，圍板上印上的其中兩個穿黃色雨衣人物雕塑其後被遮蓋。康文署曾解釋雕塑結構「出現安全隱患」，原有雕塑位置地面不平，為公眾安全於施工現場搭建圍板，並需移離現場及遷到工作室全面評估及制定處理方案；惟未有交代隱患詳情及修復方案和時間等。

康文署回覆稱，雕塑已展示多年並出現損耗，早前完成修復工作，朱銘美術館已知悉署方就雕塑的修復工作及展示安排。署方稱會不定時更新文化中心露天廣場展出的藝術裝置，而為響應第15屆全運會和全國殘特奧會，前日（26日）已在原址設置吉祥物，以配合是次體育盛事的宣傳，帶動市民參與全運會活動。本報向朱銘美術館查詢，截稿前沒回覆。

據藝術推廣辦事處網頁，該雕塑為青銅鑄模，10個人物造型各異，排着隊等待入館。朱銘多款作品仍在港展出，包括中大百萬大道烽火台的《仲門》、中環交易廣場外的《太極》等。

相關字詞﹕雕塑 文化中心 朱銘

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