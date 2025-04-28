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工權會稱徐父堅毅 職安教育相展邀分享

【明報專訊】「只要幫到工傷各方面，我都願意去做。」徐少智說天秤倒塌事故後，工權會陪伴他跟家人處理兒子後事，逐漸信任對方，後來參與該會支援小組。今天是國際工殤紀念日，工權會於美荷樓舉辦職安教育相展至下月20日。徐爸爸也應邀參與下月10日遺屬分享會，除兒子遭遇，也會談及昔日於工廠工作遇過的危險事，「希望提醒工人小心些」。

工權會總幹事蕭倩文表示，籌辦相展時很希望有家屬聲音，選擇邀請徐少智，與他的堅毅有關，「徐爸爸有很不同的想法，能引發我們更深層次反思」。她最初感覺徐爸爸較內斂，也知他甚少流淚，即使有情緒，也藉行山、在家人見不到的地方才抒發，到近年熟絡後得悉他有再讀書的想法，深受感動，「覺得他很堅毅，將傷痛轉化成向前的力量，不止為其兒子，我記得他有句說話：希望用餘生減少工業意外」。

同指職安修例後罰金仍有限

申訴專員公署早前公布政府對建造業職安健監管的調查報告，揭示有檢驗員預簽「棚紙」，亦有檢驗員簽署述明起重機處於安全操作的表格時，無做所需測試及檢驗。徐少智指做法不妥當，但估計以往已存在。蕭倩文說雖無從得知這種做法有多普遍，惟報告揭露的做法「根本無辦法講得通」，當局須研究成因並提出措施改善，「要分析什麼原因無按正常途徑都過到關，是否沒嚴重後果，所以（業界）會繼續這樣做？」

他們提到職安例前年修例後個案判罰金額仍有限。蕭倩文說整體判罰額雖升，惟仍非大眾預期的「按比例增加」，「即是以前50萬元（為限），最高判罰5萬元；（現以簡易程序提控的罰款上限）300萬元的話，是不是應該判罰30萬元？」她認為這種罰額水平也令法例阻嚇力未似預期般提高。

相關字詞﹕蕭倩文 天秤意外 工權會 職安健法例 工業意外

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