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塌天秤難屬 寒窗為子尋真相 盼推職安減工殤

【明報專訊】徐少智打開鞋櫃，取出兒子徐學培生前訂購的運動鞋，過去逾兩年半，他間中重複這舉動，「不想他（兒子）這麼快走」。提起奪去愛兒性命的安達臣道地盤天秤倒塌事故，他說滿腦疑問，為尋找答案，前年辭去工作重返夜校讀書，來年應考文憑試，期望未來繼續修讀法律或工程相關課程。讀書非易事，但這位63歲爸爸說仍想盡力做，既為兒子尋真相，也盼望有更多知識推動職安，「因為他的死，我做些事，減少再有人因此而走，盡力而為。別讓更多人遇到這種事，都算是在幫我兒子」。

2022年9月7日安達臣道地盤發生天秤倒塌釀成3死6傷，時任地盤項目經理事後被控3項誤殺罪。其中一名死者是當時25歲的外判工程師徐學培，家人事後經恩恤安置遷至公屋，其父徐少智則說：「如果可以我不想住這裏。」

從舊居搬至新家，徐少智親自搬運兒子遺物：其生前訂購的運動鞋、健身啞鈴、潛水蛙鞋、電腦櫈及一堆動漫模型，「可以留就留多一會。不想他這麼快走」。

每日為遺物手機充電 藉接來電了解兒子

徐少智自言是嚴父，兒子年幼時不愛讀書，父子時有爭執，兒子長大後，兩人工作時間不同，交流不多，直至事故後他才發現兒子一直進修，已是工程師，在喪禮上遇見兒子好友及同事，「他一直發憤向上是我最欣慰的」。他近年一直為兒子繳交電話費，雖然不知道密碼無法解鎖，仍每日替手機充電，靜候兒子朋友來電，「我很想多了解他的生活」。

欣慰、可惜、無奈同時湧現心頭，「一個想向上的人，（事故）終止他向上流。」徐少智總會想兒子已經自立、找到事業方向，若無事故，其生活會愈來愈好，「我始終放不開，他在我心目中不是意外死」。

徐少智憶述事發當日正準備出門行山，收到太太來電通知後趕往聯合醫院，約半小時後由警方帶到地盤，「當時心裏已有不好預感」。據當時報道，徐學培被埋於天秤下方，上半身陷入瓦礫僅露出雙腿，被困近7小時後才獲救出。

憂子臨終時受苦漫長 不敢細閱驗屍報告

兒子獲救出時被白布包裹，徐少智當時揭開白布，雖見不到其正面，但憑肩背、後腦已認出兒子，「傷心又不是，憤怒又不是，無奈又不是，那種感覺是一片空白，不知道在做什麼」。

兒子離世後，徐少智說近乎沒流過淚，但不時失眠，總覺得家裏空盪盪；每想到兒子生命最後時刻，都不欲他受苦，總盼望對方埋於瓦礫下的存活時間短些，也因此不敢細閱驗屍報告，「我很驚他（當時）要捱一段時間，彌留時間很長」。

質疑政府監管不力 「65噸天秤何以倒塌？」

事隔逾兩年半，喪子之痛猶在，徐少智力陳政府監管不力，質疑重65噸的天秤何以倒塌，是設計問題抑或檢測不合規？他滿腦疑問，為解心結，前年10月辭去保安工作到夜校讀書，準備來年考文憑試。

其家中現時有個角落放滿各科課本，除中英數，他還修讀物理、化學，來年再報考生物及數學M2。他希望來年文憑試5科及格，屆時再報讀法律或工程相關的高級文憑課程。

徐爸爸已63歲，有老花，自覺記憶力轉差，讀書不是易事，但他說讀書既是想為兒子尋真相，更是體會到失去親人的痛後，渴望有更多知識推動職安，「我希望盡量做多些，減少工業意外。是否容易也不重要，最重要是嘗試，總要有人去做」。

明報記者 江麗盈

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