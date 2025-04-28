回應賣港口 港澳辦轉載 市監總局：長和交易不得避反壟斷審查

《華爾街日報》本月16日引述消息報道，意大利航運巨頭Aponte家族旗下地中海航運公司（MSC）考慮將兩個巴拿馬港口從長和交易中剝離，才收購其餘全球除內地香港以外的41個港口。市監總局網站昨刊登其新聞發言人回覆有記者提問對有關報道的評論，重申將依法審查，並強調交易各方不得採取任何方式規避審查。有關發文同時獲港澳辦網頁轉載。對於「不得實施集中」，有內地網民理解是指「經營者集中」，即合併或壟斷之意。

「不得實施集中」 否則負法律責任

早在3月28日市監總局反壟斷二司負責人已就長和擬售港口一事回應，表明關注該宗交易，將依法審查，保護市場公平競爭及維護社會公共利益。當時由反壟斷部門回應已隱含審查方向，昨回應進一步明確審查性質。外交部發言人郭嘉昆亦於上月31日記者會表示注意到市監總局對交易的關注。

譚耀宗：中央同關注其他港口交易

《華爾街日報》當日報道，據買方財團跟長和的協議，收購全球41個港口的財團51%股權由MSC為首的Terminal Investment Ltd（TiL）持有，49%股權由貝萊德（美：BLK）旗下一公司持有。至於巴拿馬兩個港口的收購方51%股權由貝萊德旗下Global Infrastructure Partners（GIP）持有，49%由TiL持有。

全國人大前常委譚耀宗分析，市監總局開腔反映當局在調查期間可能遇到阻礙，或不太暢順，故警告長和別試圖規避調查。他稱外界認為僅巴拿馬港口交易涉政治問題，長和因而將巴拿馬港口從交易中剝離，但從市監總局最新表態可見，中央同樣關注其他港口交易，分拆出售不能解決問題，「不是那麼簡單，（交易）還有其他問題」。他冀長和積極配合國家調查工作，勿牴觸內地法律。全國港澳研究會顧問劉兆佳亦認為，長和出售的其他港口關乎一帶一路戰略，以及內地造船業和航運業利益，因此中央同樣關注。目前長和與買方財團達成的原則性協議設145日獨家磋商期，7月底屆滿。

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