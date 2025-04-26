遊艇泊位200 配合買吃玩設施吸高檔客

【明報專訊】政府近年積極推展遊艇旅遊，發展局建議邀請私人機構在前紅磡鐵路貨運碼頭用地以西水體建設和營運遊艇停泊設施，初步估算可容納最多約200艘遊艇。香港遊艇業總會表示目前遊艇泊位緊張，樂見在紅磡水域增設泊位。亞洲郵輪及遊艇業協會大灣區召集人楊梓呈則稱，本港欠缺遊艇管理人才，亦缺乏維修設施，認為目前沒必要增設「世界級遊艇設施」。
前紅磡鐵路貨運碼頭現時閒置，發展局建議在碼頭以西水體興建「維港內世界級遊艇停泊設施」，而碼頭以東水體則提供浮台等水上休閒設施。局方表示，紅磡新地標屆時將撥出約6000平方米供遊艇會所之用，「輔以岸上零售、餐飲及娛樂設施，應可吸引高消費旅客群到訪」。局方表示停泊設施最終規模、泊位數字及營運模式，會視乎詳細技術評估。
亞洲郵輪及遊艇業協會去年撤出香港，遷冊新加坡。楊梓呈稱，深圳、廣州等周遭內地城市已建好遊艇設施，「有人手可以去支援及管理」，反觀香港欠缺遊艇管理人才。
業界樂見紓泊位緊張 有稱缺管理人才
香港遊艇業總會主席周基倫表示，本港目前遊艇泊位緊張，相信在紅磡增設200個泊位足以應付未來5至10年新增需求。他說，倘本港能把握天然優勢發展遊艇旅遊，將吸引大灣區旅客租船或駕駛自己遊艇來港旅遊。
發展局另建議將前碼頭用地長遠發展成全新零售設施，擬採低矮低密度建築和階梯式輪廓，高度由北至南朝海旁方向逐步遞減，頂層設戶外露天餐廳及公共空間；碼頭用地南端則發展「打卡」和活動廣場。
展開長遠工程前，發展局計劃將前碼頭發展成短期休憩用地，舉辦不同活動及供「打卡」，工程涉款幾千萬元，擬未來兩月動工，強調「盡量實而不華」。