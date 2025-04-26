遊艇泊位200 配合買吃玩設施吸高檔客

前紅磡鐵路貨運碼頭現時閒置，發展局建議在碼頭以西水體興建「維港內世界級遊艇停泊設施」，而碼頭以東水體則提供浮台等水上休閒設施。局方表示，紅磡新地標屆時將撥出約6000平方米供遊艇會所之用，「輔以岸上零售、餐飲及娛樂設施，應可吸引高消費旅客群到訪」。局方表示停泊設施最終規模、泊位數字及營運模式，會視乎詳細技術評估。

亞洲郵輪及遊艇業協會去年撤出香港，遷冊新加坡。楊梓呈稱，深圳、廣州等周遭內地城市已建好遊艇設施，「有人手可以去支援及管理」，反觀香港欠缺遊艇管理人才。

業界樂見紓泊位緊張 有稱缺管理人才

香港遊艇業總會主席周基倫表示，本港目前遊艇泊位緊張，相信在紅磡增設200個泊位足以應付未來5至10年新增需求。他說，倘本港能把握天然優勢發展遊艇旅遊，將吸引大灣區旅客租船或駕駛自己遊艇來港旅遊。

發展局另建議將前碼頭用地長遠發展成全新零售設施，擬採低矮低密度建築和階梯式輪廓，高度由北至南朝海旁方向逐步遞減，頂層設戶外露天餐廳及公共空間；碼頭用地南端則發展「打卡」和活動廣場。

展開長遠工程前，發展局計劃將前碼頭發展成短期休憩用地，舉辦不同活動及供「打卡」，工程涉款幾千萬元，擬未來兩月動工，強調「盡量實而不華」。