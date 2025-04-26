紅隧口建上蓋大樓重置隧巴站 增行人天橋板道駁通周邊

現時港鐵紅磡站周邊設有各種公共交通設施，乘客有時需橫過馬路，並在沒有上蓋的候車處等候。發展局提出將紅磡站與周邊發展成商業及交通樞紐，包括在紅隧前收費廣場的南行巴士站及一小段梳士巴利道上興建一座上蓋大樓，平台地面層佔地7300平方米，用作重新配置現時紅隧過海巴士轉乘站，上一層亦將重置成目前紅磡站以北的露天公共運輸交匯處。

人車分路 設空調候車室

發展局表示，新建上蓋大樓與紅磡站連接，全程「有蓋且人車分路」，並會研究在平台地面層設置具空調的候車室，以及上一層加裝空調，改善候車環境。發言人稱，今次規劃及土地用途建議不涉改動港鐵紅磡站的車站大堂、地底列車路軌和月台，不影響列車服務。

此外，發展局計劃增建兩條行人天橋及一條板道，加強區內行人連接，包括一條橫跨紅磡繞道，連接紅磡站、紅館以東區域及海濱的高架有蓋行人天橋，一條連接紅磡車站大堂與紅館範圍的有蓋行人天橋，以及一條在紅磡繞道底臨海一段、連接尖沙嘴海濱長廊與紅磡海濱長廊的行人板道。

現有行人連接亦擬展開美化工程。發展局建議在現時由紅磡站前往紅館、長約140米的有蓋行人通道引入天窗設計，並美化內部飾面，並加闊及翻新現有兩條分別連接紅磡站至尖東及理工大學的行人天橋。發言人稱，所有交通工程不涉改動紅館主體建築，「開騷一定無影響」。