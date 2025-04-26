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200億活化紅磡海濱 建地標摩廈 建議出爐涵拓世界級遊艇設施 參照片區模式交發展商

【明報專訊】2023年《施政報告》提出活化紅磡站及周邊用地，並邀港鐵公司做初步研究。發展局昨日公布該區初步發展建議，包括擬興建一座樓高53層、頂層設空中步道等休閒娛樂設施的地標建築物，建設世界級遊艇停泊設施，並重整交通配置等，下周二（29日）起展開兩月公眾諮詢。局方發言人表示，活化工程將分兩期，料造價「百多二百億元」，需時12年落成，暫未估算賣地收入，強調項目不涉公帑，將參照「片區開發」模式交私人發展商發展。

商住大樓53層 頂設空中步道滑索觀景台

發展局昨向立法會發展事務委員會提交文件，交代紅磡站周邊和海濱一帶用地的初步發展建議，涉約14公頃土地及約10公頃水體（見表），包括臨海興建一座高約230米、樓高53層的地標式商住兩用大樓，並於頂層提供空中步道、滑梯、滑索或觀景台等休閒娛樂設施。發言人說，本港欠缺頂層觀光景點，「讓（旅客）上到頂層，欣賞到周圍景色，已經是很好的賣點」。

首階段發展海濱次階段酒店商廈 料合需12年

整項活化項目將分兩期，第一階段主要涉及海濱範圍發展，包括遊艇停泊設施、公眾水上休閒設施、紅磡繞道下之行人板道、前碼頭用地上的綜合娛樂商業設施及住宅發展等；第二階段涉交通重整工程，以及內陸兩幢酒店及其他商業大樓。發展局表示，目標明年下半年展開土地用途改劃、環境影響評估及填海工程所需法定程序，爭取「10年之內完成第一期發展」。發言人補充，兩階段工程或重疊，估計整個項目12年可落成。

今次項目涉及多幢新建建築，發展局預料可提供19.95萬平方米總樓面面積，其中約57%用作酒店、零售和其他商業用途，40%用作住宅，餘下3%作遊艇會用途。近年寫字樓需求下跌，局方發言人回應說，商業用途佔比非定案，將視乎市場情况再決定是否發展成寫字樓，強調內陸建築不屬首階段發展，而臨海商住大樓則暫定高層作商業用途，低層作住宅用途。

落實模式待敲定 或可港鐵牽頭

至於項目落實模式仍待敲定，局方文件指出，由於用地坐落於密集的關鍵鐵路和地底設施，「其中一個可能性是由港鐵公司牽頭並聯同其他發展伙伴進行發展」。不過局方發言人說，目前談論項目是否交給港鐵屬言之尚早。

測量師學會前會長林家輝表示，項目規模龐大，政府料需斥資約200億元是合理估算，因建造平台及海上工程均涉較高建築成本，相信港鐵需與具實力發展商合作發展。他認為今次紅磡海濱發展可說是尖東延續，相信有利推動尖東商業和零售市道，亦為同區增加樓面供應。

立法會發展事務委員會副主席林筱魯稱，紅磡站附近用地閒置逾20年，歡迎政府提出發展建議，亦認為是合適時機，但關注拓展遊艇停泊設施牽涉海港工程，同時現時項目發展只是概念建議，實際運作安排需與原有配套設施協調，能否在12年落成存在很多變數。

立法會經濟發展事務委員會委員張欣宇認為，港鐵開展詳細技術評估是務實做法，紅磡交通方便，但向來缺乏地標設施匯聚人流，浪費該區地理優勢，今次推動發展項目是合理安排。

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