早年列古蹟 定位傳統業 需修屋頂更新屋宇設備

於1990年被列為法定古蹟的西港城採用英國愛德華式建築風格，左右對稱，以花崗石及紅磚砌成，底層入口有大型圓拱，內有鑄鐵大柱的結構、花崗石梯街和於屋頂的鋼樑架等，其斜屋頂則以中國式捲狀瓦片鋪設，糅合東西方建築特色。

英愛德華式建築 2003年翻新

翻查資料，大樓原本只有兩層，土地發展公司於1991年展開修葺工程時，利用大樓的高樓底，以獨立裝嵌方式在兩層之間增建一層，改建後大樓以傳統行業及手工藝中心作定位，並易名西港城。

西港城上一次翻新於2003年，至今逾20年。市建局回覆稱委託工程顧問詳細勘察，發現西港城整個天面及牆身等多處出現滲水；同時不少屋宇及機電設備如消防和空調等系統，已使用超過20年，有需要更換或提升，故需做大型維修及翻新工程，當中項目包括更新屋宇及機電設備，並修復及翻新屋頂瓦片、屋頂木製組件、外牆及門窗等。