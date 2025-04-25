西港城年內翻新 1樓「花布街」商戶：將不獲續營 引市建稱定位變 發展局：日後用途待商

西港城前身為舊上環街市北座大樓，屬法定古蹟，1991年政府向市建局前身土地發展公司承批土地契約，將大樓定位做傳統行業及工藝品中心。市建局2003年引入營運公司經營，現由德藝會負責物業管理、保養及租賃事宜。

據中西區議會2011年文件，西港城2003年翻新，惟未曾作大規模結構勘察與復修，市建局當時建議復修及再活化。土發公司最初與政府簽訂西港城地契2012年2月1日屆滿，政府其後多次續租，最近一次在2021/22年度，續租5年，其中一項原因是配合翻新工程。

地下商戶5月底前遷出 花店稱近年丁財減

記者周一到西港城觀察近3小時，其間持續有零星遊人進出，而在1樓「花布街」行逛約有20多人。於地下經營花店30年的Katy說，西港城近年人流、願消費客人減少，但她對西港城有感情，若非德藝會通知不續租，不會覓舖搬遷。Katy透露連她在內的地下商戶均要在5月底租約期滿後悉數遷出。

「花布街」有15戶布商，均受永安街重建影響、於1991年獲安置上址。三代從事布業的布商區先生稱暫去向未明，待市建局通知；但稱新冠疫情期間市建局就租金問題派員與布商商討，當時已談及西港城翻新後定位會變，布商將不獲安排續於這裏經營。

昔永安街重建獲安置遷入 布商盼原址經營

區先生稱「花布街」人流不及昔日永安街，但每日仍有生意，每單生意由數十元零售至數萬元批發不等，「現已沒太多可集中買靚布的地方」。他又出示土發信件，強調布商受重建影響獲安置遷入，望可原址經營。

另一布商陳先生說甚少接觸市建局，不確定需否遷出，但賣布逾60年，布疋一直為伴，「不捨得不做」，倘遷出亦不知可搬往何處，冀市建局與布商可達成協議，最理想可續留西港城。

市建局：土發當年已按政策補償布販

發展局回覆稱西港城翻新及復修工程今年展開，料需時兩年多。對於西港城未來發展，局方無具體回應，僅稱政府會與市建局商討翻新後用途和營運事宜，適時公布。市建局回覆則提到，為方便工程及安全問題，所有商戶需遷出；與德藝會合作協議亦將於5月31日結束。

市建局又稱除布販外，其他租戶租約均與德藝會簽訂，德藝會正按租賃協議處理遷出安排。至於布販安排，市建局說土發當年已按政策給予布販補償，遷至西港城屬讓布販自願參與的額外安排，局方稍後會聯絡布販講解工程及遷出安排，並提供協助。本報向德藝會查詢，截稿前未獲回覆。

明報記者 江麗盈