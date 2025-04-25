平機會代女生告男同學性騷擾 控《性別歧視例》索償 提訟盼增師生打擊意識

中學同班6年 平機：家長學校曾處理

平機會昨日發新聞稿表示，家長和學校均有參與處理這性騷擾事件，平機會亦曾嘗試調停，惟未能解決爭議；平機會希望將本個案帶上法庭，以提高學生、教師和學校對打擊性騷擾和校園欺凌的意識，並提醒他們學生之間的性騷擾是違法行為，會帶來嚴重法律後果。

本案申索人、涉案女生現年19歲；據申索人所知，涉案男生、答辯人現年滿18歲，兩人現於元朗某中學讀中六，由中一至中六都是同班同學，但關係不曾密切。

事發中二至中四 稱拒性行為要求後收猥褻信息

入稟狀提到，約在2020年9月至2021年7月、兩人讀中二期間，男生向女生表達愛意，要求跟她發生性行為，女方堅決拒絕要求；同一時段男方開始向女方發送涉及性的猥褻信息，又曾在校內形容她「穿的很騷像福利雞」，使她感到冒犯。

入稟狀續指約於2021年11月至2022年12月，即兩人就讀中三至中四上學期時，男生的性騷擾變本加厲，包括在涉案微信群組向女生發送「我明天就說你被人X哭了 三人輪奸（姦）」、「你就不能滿足我一下？」等多則涉及性的猥褻信息，使女生感到厭煩、苦惱及尷尬。

稱致憂鬱體重跌 要求道歉索償12萬

此外，入稟狀提到兩人念中四期間，男生至少兩度在課上坐在女生旁邊，談及跟女朋友的性關係；男生曾抓住女生的胸罩帶、拉扯其頭髮、搶她的書包，以及將水樽放近女生的鼻子和嘴巴。

入稟狀透露，約在2023年2月，女生母親致電校方正式投訴，並要求校方在不披露女生身分下警告男生勿騷擾女同學；在男生遭副校長警告、並確認投訴人為涉案女生後，曾在涉案微信群組發放大量信息，批評有關指控失實，並嘗試孤立女生。

平機會最終在昨日代表女生入稟，控告男生《性別歧視條例》，並指男生行為令女生蒙受感情損害，包括令其體重一度跌至40公斤或以下、產生憂鬱徵狀、對男性失去信任等。女生要求男方就感情損害賠償10萬元，另支付兩萬元懲罰性或懲戒性損害賠償；並要求法庭命令男方停止有關行為及書面道歉。

【案件編號：DCEO 3/25】

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