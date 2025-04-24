明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

道指早段飈逾1000點 亞洲股升 台股收漲4.5%

【明報專訊】美國總統特朗普發動關稅戰，觸動數個星期全球股、匯、債市大跌，至周三他表示擬降低中國關稅，又強調無意解除聯邦儲備局主席鮑威爾的職務後，帶動美股周二（22日）回升，道指收市升逾千點，亞洲股市昨天接力跟升。昨晚美股開市早段繼續上升，截至香港時間晚上約10時，道指升逾1000點，納斯達克指數升逾600點或3.7%。

日股升1.9% 內地市場表現落後

昨日亞洲區股市普遍上升，當中以台灣股市升幅最顯著，台灣加權指數收市升4.5%，龍頭台積電（台：2330）大升6.99%，鴻海（台：2317）亦升5.3%。港股昨日在市場資金追入科網股支持下，亦升2.37%或510點（刊B1）。其他市場方面，日、韓股市分別升1.9%及1.6%，反而內地市場表現相對落後，上證指數更扭轉過去兩日升勢，收市微跌0.1%，資金由相當於藍籌股的大盤股，轉向追捧機械人股及低空經濟股。MSCI亞太指數昨日收市升1.95%。

金價高位回落 美匯重返99水平

市場連日醞釀的避險情緒稍紓緩，於周二創紀錄高位的國際金價隨即回落，由每盎司3500美元高位一度回落逾半成，至昨晚美股開市早段，跌幅收窄至3%左右，報每盎司3269美元。匯市方面，隨着美匯指數回穩並重返99水平，人民幣離岸價在岸價亦稍轉強，當中離岸人民幣升穿7.3關口，報7.2969。其他非美貨幣多轉弱，近期持續強勢的日圓，截至昨晚約10時，兌美元於142.7附近窄幅上落，跌0.8%。

國際貨幣基金組織（IMF）日前發表新修訂的世界經濟展望，將今年全球經濟預測下調0.5個百分點至2.8%；當中美國及中國的經濟增長預測分別為1.8%及4%，較1月的預測下調了0.9及0.6個百分點。報告警告美國關稅政策的影響已達到百年來最高水平，又指一旦美國關稅措施永久實施，中美的GDP損失「將在2026年及以後變得更大」。

（關稅戰）

相關字詞﹕鴻海 赤峰黃金 台積電 鮑威爾 特朗普

上 / 下一篇新聞