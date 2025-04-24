「對華關稅將大降」 特朗普：須達貿協 稱會「非常友善」 中方：打則奉陪談則開門

中國外交部昨表示，中方早就指出關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方重申對於關稅戰是「不願打但也不怕打」——打則奉陪到底，談則大門敞開。

特朗普先前宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的「對等關稅」，但隨後又宣布除中國外原定4月9日生效的「對等關稅」暫緩實施90天，在此期間僅實施10%「基準關稅」，同時美國大增中國商品的關稅至145%，中國則加徵美國商品125%關稅作報復。關稅戰觸發全球金融市場大幅波動。

關稅「不會那麼高，但不會是零」

美國財長貝森特周二在一個閉門場合表示，預計總統特朗普跟中國的貿易戰將在非常短期內降溫，因按現水平將不能持續。特朗普同日在白宮橢圓形辦公室回應記者相關提問時表示，美方不會對中國打強硬牌，「我們會非常友善，他們也會非常友善」，又說未來美國對中國貨關稅會「大幅降低」。他說：「145%是很高，不會那麼高……遠遠不會那麼高，它會大幅降下來，但也不會是零。」特朗普重申自己跟中國國家主席習近平有「很好的關係」，並認為「一切會非常順利」。不過他同時警告中方必須和美國達成協議，否則將無法在美國做貿易，並會由美國來制訂協議，「那將是一個對大家都公平的協議」，過程將進展得非常迅速。

美財長：對華現狀不可持續

白宮發言人萊維特則表示，美方與中方談判達成貿易協議的進展順利，總統和政府也在鋪路達成協議。

貝森特周三在華盛頓國際金融協會（IIF）演說時再對華示好，稱美中在貿易議題上「有機會達成一項重大協議（big deal）」，籲雙方共同推動貿易再平衡，「若中國願意推動再平衡，那我們就一起來做」。他在演說後向記者表示，對華現狀不可持續，但美國不會單方面減關稅。

《華爾街》：部分貨關稅或減逾半

另據《華爾街日報》昨引述一名白宮高級官員報道，美國對華關稅可能會降至50%至65%之間。一些知情者稱，美國政府還在考慮採取類似於眾議院中國問題委員會去年底提出的分級徵稅方法：對美國認為不構成國家安全威脅的中國商品徵收35%的稅，對被視為對美國利益有戰略意義的商品則徵收最少100%關稅。

就美方提出或大降對華關稅，中國外交部發言人郭嘉昆昨表示，中方早就指出關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，「脫鈎斷鏈」只會孤立自己。他又說，對於美國發動的關稅戰，中方不願打，也不怕打，「打，奉陪到底；談，大門敞開」，美方若真想對話談判解決問題，就應停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方對話。

美零售三巨擘剛警告特朗普

美國網媒Axios周三引述匿名官員報道，特朗普發言前一天，美國三大零售巨擘沃爾瑪、Target和Home Depot的行政總裁私下警告特朗普，指他的關稅和貿易政策會擾亂供應鏈、抬升物價和令部分產品斷市，最快兩周內就會出現這些情况。另一方面，萊維特透露已有18個國家針對關稅協議提出建議，美國貿易團隊本周將與34個國家開會討論。

（CNBC/霍士新聞/Politico/Axios/新華社）

（關稅戰）

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