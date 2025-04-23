明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

機鐵隔8年加價 擬6月加9.4% 議員稱加價有理惟非時機

【明報專訊】港鐵建議調整機場快線票價，整體加幅9.4%，預計6月內生效。成人八達通往返市區車站至機場站或博覽館站加5至10元，其中香港站往機場站由110加至120元（見表）。港鐵表示今次調整幅度較2017年加價至今的累積通脹率13.8%為低。立法會議員張欣宇認為機場快線多年無調整票價，加價有理，但因各政府部門正探討就不同民生服務增加收費，此時加價觀感不太好。

八達通往返市區加5至10元

港鐵票價調整機制不適用於機場快線，港鐵享票價自主，但調整前須根據乘客意見調查，考慮公眾接受程度、諮詢交諮會及立法會交通事務委員會等。港鐵董事局審議新票價建議時會考慮不同因素。

港鐵向立法會交通事務委員會提交文件顯示，即日來回博覽館特別車費優惠亦擬加8至10元，往返香港站及博覽館由80元加至90元，加幅逾一成。

港鐵：客量只復疫前七成

港鐵表示自2020年起受新冠疫情影響，機場快線錄得虧損，隨着機場客運量復蘇，機場快線面對其他交通工具競爭，乘客量至今只恢復至疫前約七成。另外，港鐵未來數年將投資逾20億元，為機場快線機場站加建新月台連接二號客運大樓，以及更換閘機等，有需要調整票價以達收支平衡，應付上漲成本和資產更新投資。資料顯示，機鐵去年乘客量1310萬人次，收入約8億元，按年增21%。

田北辰料不礙客量 市民：可接受

張欣宇建議研究以無人駕駛系統，加強高鐵西九龍站至九龍站，以及港珠澳大橋至機場站接駁，引導更多旅客乘搭機場快線。實政圓桌田北辰稱，機場快線今次加幅非常克制，相信不影響客量，認為機鐵較巴士快，收更高價錢合理。

市民鄺先生一家五口昨午出發到高雄，由香港站乘機場快線往機場，包括一名3歲以下小童，以280元買4人團體票。他說近年人工及物價皆上漲，機場快線隔8年後加價屬合理，加價10元可接受。

相關字詞﹕票價 機場快線

上 / 下一篇新聞