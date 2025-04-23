機鐵隔8年加價 擬6月加9.4% 議員稱加價有理惟非時機

八達通往返市區加5至10元

港鐵票價調整機制不適用於機場快線，港鐵享票價自主，但調整前須根據乘客意見調查，考慮公眾接受程度、諮詢交諮會及立法會交通事務委員會等。港鐵董事局審議新票價建議時會考慮不同因素。

港鐵向立法會交通事務委員會提交文件顯示，即日來回博覽館特別車費優惠亦擬加8至10元，往返香港站及博覽館由80元加至90元，加幅逾一成。

港鐵：客量只復疫前七成

港鐵表示自2020年起受新冠疫情影響，機場快線錄得虧損，隨着機場客運量復蘇，機場快線面對其他交通工具競爭，乘客量至今只恢復至疫前約七成。另外，港鐵未來數年將投資逾20億元，為機場快線機場站加建新月台連接二號客運大樓，以及更換閘機等，有需要調整票價以達收支平衡，應付上漲成本和資產更新投資。資料顯示，機鐵去年乘客量1310萬人次，收入約8億元，按年增21%。

田北辰料不礙客量 市民：可接受

張欣宇建議研究以無人駕駛系統，加強高鐵西九龍站至九龍站，以及港珠澳大橋至機場站接駁，引導更多旅客乘搭機場快線。實政圓桌田北辰稱，機場快線今次加幅非常克制，相信不影響客量，認為機鐵較巴士快，收更高價錢合理。

市民鄺先生一家五口昨午出發到高雄，由香港站乘機場快線往機場，包括一名3歲以下小童，以280元買4人團體票。他說近年人工及物價皆上漲，機場快線隔8年後加價屬合理，加價10元可接受。