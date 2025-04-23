「東九集運」預留空間延伸慈雲山 全線9站爭2033前通車 建行人設施駁屋邨聯合醫院

爭明年招標 2027批合約

當局表示會爭取明年內完成法定程序及招標，2027年批出項目合約，2033年或之前通車。觀塘區議會下周一（28日）將討論方案。

政府昨向觀塘區議會遞交文件交代東九系統最新建議方案，9個擬建車站為彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘、藍田北、油塘東，走線全長約7公里，包括約6公里高架道及約1公里隧道段，原定馬游塘站至油塘東站之間一段隧道改為高架形式，以配合在藍田碧雲道旁山坡加設藍田北站。

彩虹東油塘東連接觀塘線

政府表示，項目團隊去年7月展開勘查研究及設計工作，除增設藍田北站，亦因應各方建議在沿線車站加建行人接駁系統連接屋邨及現有基建，例如將建行人天橋接駁彩虹東站及港鐵彩虹站、行人隧道連接油塘東站及港鐵油塘站，方便市民轉乘港鐵觀塘線或將軍澳線。擬議的順安站靠近聯合醫院，順安道將增設有蓋行人通道，配合秀茂坪道現正建造的有蓋行人設施，便利市民往返醫院。秀茂坪站、寶達站、馬游塘站將有行人天橋或通道連接安達臣道一帶，馬游塘站亦將建設施連接寶達邨及將軍澳隧道巴士轉乘站。

鯉魚門道及油塘道交界附近斜坡位置為隧道緊急救援通道，藍田公園五人足球場位置將設通風樓，足球場要另覓合適地點重置。

車站高架設計 技術方案未定

文件顯示，東九系統所有車站擬均採用高架及開放式設計，兩條往不同方向的車道位於中間，兩側為設上蓋的月台。對於系統將採用何種技術方案，民建聯九龍東立法會議員顏汶羽稱，據他了解當局制定最新方案時，有參考早前向供應及營運商蒐集的35份意向書，現有方案理應使用各類技術均可行，相信局方最終會綜合建造速度、客量等考慮。

顏汶羽倡具慈雲山方案入標者加分

顏期望當局招標時加入條款，愈快建成、系統客量愈靈活的入標者應加分。他說，東九系統定位是便利沿線山上居民日後毋須再搭小巴接駁鐵路，如系統可按需要增減車卡調節客量，將有助梳理整個九東交通，按沿線居民數十萬人計，相信系統每班車至少可載200至800人。

政府2007至2008年規劃港鐵沙中線時曾探討興建慈雲山站，最終以慈雲山位處山上，捷運系統無法行走為由取消。顏汶羽認為若局方評估現時市場上各系統爬坡能力可克服寶達邨附近山勢，相信爬坡到慈雲山亦無問題，最大挑戰只是如何避免延伸走線時影響龍翔道交通，倡當局將連接慈雲山方案列入投標加分項目，助盡早規劃慈雲山站。

鄧家彪料電池推動毋須電纜

工聯會九龍東立法會議員鄧家彪估計，系統不會採用架空電纜，以電池推動，其次採用膠輪，以增強爬坡能力。他說樂見最新走線將順安站移近聯合醫院，經行人通道預計往返只需3至5分鐘，美中不足是藍田北站至油塘東站隧道段附近的廣田邨未能受惠，促當局研究改善。他又關注東九系統與港鐵在車票機制上有否銜接，冀當局探討設轉乘優惠。

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