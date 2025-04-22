儉樸力行改革路 平民教宗歸塵土 方濟各享年88 在任12年屢就時政發聲

教廷：畢生服侍教會 尤關愛弱勢

教廷於當地周一早上9時45分公布，教宗方濟各當天早上7時35分（香港周一下午1時35分）「回歸天家」。悼文稱他「畢生服侍天主和教會，教導以忠誠、勇氣、博愛實踐福音的價值觀，尤其是關愛貧窮和最被邊緣化的人群」。往日喧鬧的聖伯多祿廣場隨之變得寂靜，有神父、修女圍聚低頭禱告。

萬斯復活節見教宗 追悼稱「顯然病重」

方濟各今年2月14日因支氣管炎入院，4天後確診雙側肺炎難以呼吸，病情數度反覆和危急，及至3月23日出院後仍要繼續休養。他周日（20日）接見美國副總統萬斯後，參與復活節主日彌撒，並坐在輪椅於聖伯多祿大殿中央陽台，向聖伯多祿廣場上的群眾問好，及後乘開篷車繞行廣場前和解大道一圈為嬰兒祝福等。萬斯在社交平台追悼時稱，非常高興之前一日見到方濟各，「儘管他顯然病重」。

盼葬梵蒂岡外 葬禮或按遺願簡化

教廷昨未公布方濟各葬禮詳情。按近年傳統，教宗身故後多在一周內舉殯，職位出缺20天內展開選新教宗程序。已故教宗一般葬於聖伯多祿大殿底下的石窟墓或其內部的小聖堂，惟方濟各前年受訪曾明言想要簡單喪禮及葬在位於羅馬市中心的聖母大殿（Santa Maria Maggiore），倘遂其遺願，他將成為百多年來首名葬於梵蒂岡轄地外的教宗。BBC稱他最近批准簡化葬禮流程，將改用內襯鋅的簡單木棺，遺體不會安放在聖伯多祿大教堂靈柩台，而會放在棺內並打開棺蓋，供哀悼者致意。

修法限樞機特權 提高女性地位惟拒晉鐸

方濟各原姓貝戈利奧（Jorge Mario Bergoglio），2013年3月13日以76歲之齡當選第266任教宗，是繼公元741年後首名非出身於歐洲的教宗，也是首名出身耶穌會的教宗。他任內促成天主教會不少改革，積極掃蕩奢華風氣，改革財務黑箱作業，修改教廷法律來限制樞機法律特權。惟其革新言行既惹保守派不滿，又被進步派埋怨改革欠徹底，未實現神學變革。

舉例說，他大幅提高教會內的女性地位，卻拒允女性晉鐸（成為神父）。就神職人員的性罪行和虐待等醜聞，他被批評未能改革教廷防範或懲治機制，甚至涉嫌隱瞞。論同性戀議題，他說過「同性戀傾向不是罪行」，容許天主教神父祝福未婚同性伴侶，卻拒允祝福同性結合。他也反對墮胎、非自然方式節育（如服藥和用安全套）或代孕，但認為經常爭吵不和的夫婦分開「道德上必要」。

澤連斯基致哀 普京：正義捍衛者

方濟各不時就全球暖化、貧富懸殊、移民及政治議題發聲，惟時有爭議。以俄軍侵烏為例，他去年3月稱烏克蘭要有勇氣「舉白旗」談判，惹起烏克蘭及西方盟友等譴責。烏克蘭總統澤連斯基昨稱方濟各曾為該國和平祈禱，烏克蘭人同為他離世致哀。俄羅斯總統普京則稱方濟各是「正義的捍衛者」、明智的宗教領袖和政治家。

（法新社/路透社/BBC/梵蒂岡新聞）

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