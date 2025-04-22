港信徒悼教宗 有認同求變「呼應時代」

曾蔭權稱心碎 讚對華充滿愛

曾蔭權在彌撒後表示對教宗離世感心碎、心傷，又說方濟各對中國充滿愛心，盼改善中梵關係。他又說，方濟各在耶穌會浸淫多年，由於屬耶穌會神父，因此對於在耶穌會學校畢業的自己而言特別親近。他說方濟各聰明、仁慈、仁愛及謙遜，曾公開表達需保護環境。信徒李小姐說，復活節彌撒時，神父有提及教宗離世。她說教宗離世前仍然祝福信眾，感謝天主沒有令他受苦太久。

另一名參與彌撒的信徒譚小姐說，得悉消息後感愕然及傷痛；教宗於復活節期間重歸天主，相信他會得到喜樂。譚認同方濟各帶領天主教求變，形容他堅定走着帶領信徒的路，呼應時代需要。她認為，雖然教宗對同性戀議題包容，但非等於接受同性婚姻。

倘副手接任 學者料親華「愈推愈前」

研究宗教議題的理大應用社會科學系助理教授（研究）莫哲暐表示，教廷中人對方濟各立場的意見不一，預料若由方濟各身邊副手、梵蒂岡國務卿帕羅林擔任新教宗，相信親華立場會「愈推愈前」；而若由其他主教接任，則可能重新審視各項議題的路線，包括同性戀、美國移民問題及以巴衝突等。

莫稱，方濟各在任時尋求中梵關係突破，其中2018年中國外交部及梵蒂岡就中國主教任命問題簽訂「臨時協議」，但同時亦造成一定混亂，其中於內地閩東教區及福州教區，均造成主教任命的衝突。莫認為方濟各在任時期，不少議題均引起爭論，但非一定是壞事。他預料新任教宗上場後，天主教香港教區主教周守仁樞機會在對華政策建議上扮演重要角色。

研究宗教學者、樹仁大學新聞與傳播學系兼任助理教授林瑞琪相信，新任教宗有不少事要處理和適應，估計中梵建交過程會有所拖慢，但相信中梵建交大方向不變。

明報記者