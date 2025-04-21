明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

DHL：停「企業對消費者」寄美非小額包裹

【明報專訊】在美國創立、目前由德國郵政集團全資持有的DHL速遞（DHL Express）宣布，受美國海關法規更新影響，今日（4月21日）起暫停處理全球所有價值超過800美元（約6240港元）、寄給美國個人的「企業對消費者」（B2C）貨件。DHL確認價值800美元或以下貨物（即小額包裹）的任何形式運送不受影響，價值800美元以上的「企業對企業」（B2B）貨運也不會暫停，只是可能出現延誤。

小額包裹、非小額B2B不受限

DHL的聲明未標註日期，但路透社分析數據指其在上周六發出。DHL稱美國海關最新要求所有800美元以上的進口貨件恢復舊有報關制度，令正式報關需求大增，導致清關和運輸程序延誤，故採取上述臨時措施。

特朗普政府宣布由5月2日起終止中國大陸和香港的小額包裹免關稅待遇，徵收其申報價值的120%稅率或每件100美元（約780港元），6月1日後入境包裹則要支付120%稅率或每件200美元（約1560港元）的費用。香港郵政4月16日起暫停接收運往美國的平郵包裹。DHL上周稱將依適用的海關法規繼續處理香港寄往美國的貨件，並會協助顧客理解和適應此後變化。

（路透社）

（關稅戰）

相關字詞﹕貨運 美國海關及邊境保衛局（CBP） DHL Express 關稅

上 / 下一篇新聞