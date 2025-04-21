DHL：停「企業對消費者」寄美非小額包裹

【明報專訊】在美國創立、目前由德國郵政集團全資持有的DHL速遞（DHL Express）宣布，受美國海關法規更新影響，今日（4月21日）起暫停處理全球所有價值超過800美元（約6240港元）、寄給美國個人的「企業對消費者」（B2C）貨件。DHL確認價值800美元或以下貨物（即小額包裹）的任何形式運送不受影響，價值800美元以上的「企業對企業」（B2B）貨運也不會暫停，只是可能出現延誤。
小額包裹、非小額B2B不受限
DHL的聲明未標註日期，但路透社分析數據指其在上周六發出。DHL稱美國海關最新要求所有800美元以上的進口貨件恢復舊有報關制度，令正式報關需求大增，導致清關和運輸程序延誤，故採取上述臨時措施。
特朗普政府宣布由5月2日起終止中國大陸和香港的小額包裹免關稅待遇，徵收其申報價值的120%稅率或每件100美元（約780港元），6月1日後入境包裹則要支付120%稅率或每件200美元（約1560港元）的費用。香港郵政4月16日起暫停接收運往美國的平郵包裹。DHL上周稱將依適用的海關法規繼續處理香港寄往美國的貨件，並會協助顧客理解和適應此後變化。
（路透社）
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