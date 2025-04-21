DHL：停「企業對消費者」寄美非小額包裹

小額包裹、非小額B2B不受限

DHL的聲明未標註日期，但路透社分析數據指其在上周六發出。DHL稱美國海關最新要求所有800美元以上的進口貨件恢復舊有報關制度，令正式報關需求大增，導致清關和運輸程序延誤，故採取上述臨時措施。

特朗普政府宣布由5月2日起終止中國大陸和香港的小額包裹免關稅待遇，徵收其申報價值的120%稅率或每件100美元（約780港元），6月1日後入境包裹則要支付120%稅率或每件200美元（約1560港元）的費用。香港郵政4月16日起暫停接收運往美國的平郵包裹。DHL上周稱將依適用的海關法規繼續處理香港寄往美國的貨件，並會協助顧客理解和適應此後變化。

（路透社）

（關稅戰）