關稅談判 日媒：日擬放寬進口車安全標準

日本談判代表、經濟再生相赤澤亮正上周訪美，先後會見美國總統特朗普、財長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾。《日經亞洲》指特朗普向赤澤表達對美國汽車在日本銷情欠佳的不滿，並尋求消除美國對日貿易逆差，赤澤與其他美國高官的會談則主要商討汽車和農產品方面的非關稅貿易壁壘。報道指日方認為有空間放寬汽車防撞測試規則，作為談判籌碼。

日本是1958年聯合國一份就汽車認證和測試採取統一標準協議的締約國，美方曾參與談判但後來自訂標準，且容許汽車製造商自行做安全測試，故美國汽車輸日時原則上須額外取得日方安全認證，過程需時數月。美國貿易代表辦公室報告將上述安全標準差異列為非關稅壁壘，且特別着眼於防撞測試的標準差異——日方要求汽車受到前方和側面撞擊時，對乘員保護度符合多項要求，美方視之為不利於美國車廠。《日經亞洲》指美日在《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP）談判中曾同意容許美國汽車進口日本時豁免部分認證測試。

石破茂：食安不妥協 匯率爭議尋公平

石破茂昨在日本放送協會（NHK）節目中承認，特朗普將消除貿易逆差列為最優先事項。談到汽車非貿易壁壘問題，石破表示留意到美日在交通事務方面的差異，指須考慮日本消費者安全，同時避免美方投訴相關差異「不公平」。他強調不會在食品安全上妥協，並會在匯率爭議上尋求「公平」，又表明安保議題不應掛鈎關稅。

韓高官本周訪美 「磋商」非「談判」

韓國確認會由產業通商資源部長官安德根聯同經濟副總理暨企劃財政部長官崔相穆訪美，跟貝森特和格里爾進行財政和貿易部長級官員之間的「2+2」貿易磋商，韓聯社指日期料為美國時間周四或周五，韓方預期特朗普也可能加入談判，正審視向其提交的不同方案。美韓潛在討論議題包括造船合作、阿拉斯加天然氣管道項目等。惟韓聯社指韓方堅持將經貿和安全問題分開討論，不同意美方要求包括分擔防衛開支議題的「一站式購物談判」。安德根周日表明韓方不會貿然與美方談判並妥協，將以磋商尋求以友好方式解決爭議的方法。

（日經亞洲/NHK/共同社/韓聯社）

（關稅戰）