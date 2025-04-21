梁兆基：今年經濟增長難達2% 學者料貿易物流佔比續跌 陳茂波：國際資本加速來港

「部分中小企仍靠美市場 冀增協助」

梁兆基昨出席商台節目《政好星期天》及無綫電視《講清講楚》時說，自從美國總統特朗普首次上任時打關稅戰，很多企業已開始尋找新市場，但中小企能力相對較低，部分仍然依靠傳統美國市場；今次關稅措施將對倚重美國市場的企業帶來很大打擊，部分中小企的美國訂單突然中斷，會造成短期資金緊張，希望政府和商界協助中小企發展，例如銀行協助中小企融資及貸款，打開其他市場，以抵消失去美國訂單帶來的損失。

梁又稱，過去香港企業積極拓新市場，美國市場在香港轉口所佔比例已降至約6%，相信即使關稅戰令香港出口下跌，情况亦不及新冠疫情時嚴重。

梁兆基表示，在關稅戰影響下，香港股市難免有短期波動，但不用太悲觀，在港上市的企業有一定經濟實力，當中的中資企業增長能力強，本港市場對國際基金仍然有吸引力。他指美國股市動盪，已有資金撤出，香港或能因此得利，只要香港維持自由港承諾，就能增加外商信心。

李兆波：港單獨關稅區 應爭與美談判

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，政府統計處數據顯示，本港4個主要行業之中的貿易及物流，2023年佔本地生產總值跌至兩成以下（見表），料在關稅戰下會進一步下跌，拖累整體經濟增長。

李兆波認為，香港作為單獨關稅區應該爭取與美國談判，不應與內地綑綁。他指政府早前提出加大力度應對措施，例如推動本港產業升級轉型、引入外國企業和資金等，現時已在做，亦非短期內可以取得突破結果。

陳：護國安穩金融展示「避風港」

財政司長陳茂波昨發表網誌表示，美國對貿易伙伴施加「對等關稅」，嚴重擾亂全球貿易秩序與供應鏈穩定，大幅增加國際貿易和投資環境的不確定性，香港作為高度外向型經濟體難以獨善其身。他稱香港「做好自己的事情」是應對挑戰最好策略，一是維護國安、金融穩定，向國際展示香港是全球資金的安全避風港；二是繼續向國際說好香港在一國兩制下的獨特地位和優勢，尤其是零關稅自由港、普通法制度，以及國際金融中心特點。

陳茂波說，近期有不少金融市場人士稱，過去數月國際資本正加速配置到香港和內地市場，亦有外國金融機構表示正在本港擴張規模和增聘人手，他指這反映兩大趨勢，一方面由於國家經濟展現的韌性、在創新科技的突破，以及高水平對外開放政策的持續深化，促使國際資金加速分散風險，增加在內地和香港市場的配置。

明報記者

（關稅戰）

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