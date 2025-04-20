湯修齊稱控煙十招已遲 港屬「追落後」

指沒旅客因控煙不赴星泰

湯修齊指出，首階段可能只禁非薄荷煙，以及只規管電子煙彈，期望政府盡快檢討及禁止薄荷煙和電子煙機。

他預計，最快明年第二季會禁止管有電子煙彈，形容電子煙為控煙工作帶來極大挑戰，提及單靠設計難以分辨電子煙，認為政府「禁賣不禁吸」不理想，應落實禁止使用電子煙，並謂電子煙方便年輕人接觸「太空油」。

對於有立法會議員指控煙影響旅客來港意欲，湯修齊稱從未有旅客因控煙而不願到新加坡、泰國等地方旅遊，強調是否能吸煙、煙草是否廉價與旅客意願無關，並非「周街吞雲吐霧就可以吸引遊客」。

倡食肆採錄影 老闆同負刑責

湯修齊建議，本港許多公共地方應加大控煙力度，如輪候公共交通時、食肆和酒吧等地方禁吸食煙草；又建議在這些地方採用錄影協助執法，舉例若上述場所有人吸煙，未來均可參考錄影作為證據執法，場所管理人亦須負上刑事責任，以加強阻嚇。