湯修齊稱控煙十招已遲 港屬「追落後」

【明報專訊】政府續加大力度控煙，吸煙與健康委員會主席湯修齊昨於商台《政經星期六》表示，預料政府本月30日將把「控煙十招」相關修例草案提交立法會審議；又稱較原訂計劃推遲了一年，認為吸煙率降至7.8%的目標有較大挑戰。他形容港府控煙是「追落後」，其他區域如新加坡、歐盟均已加強控煙政策。
指沒旅客因控煙不赴星泰
湯修齊指出，首階段可能只禁非薄荷煙，以及只規管電子煙彈，期望政府盡快檢討及禁止薄荷煙和電子煙機。
他預計，最快明年第二季會禁止管有電子煙彈，形容電子煙為控煙工作帶來極大挑戰，提及單靠設計難以分辨電子煙，認為政府「禁賣不禁吸」不理想，應落實禁止使用電子煙，並謂電子煙方便年輕人接觸「太空油」。
對於有立法會議員指控煙影響旅客來港意欲，湯修齊稱從未有旅客因控煙而不願到新加坡、泰國等地方旅遊，強調是否能吸煙、煙草是否廉價與旅客意願無關，並非「周街吞雲吐霧就可以吸引遊客」。
倡食肆採錄影 老闆同負刑責
湯修齊建議，本港許多公共地方應加大控煙力度，如輪候公共交通時、食肆和酒吧等地方禁吸食煙草；又建議在這些地方採用錄影協助執法，舉例若上述場所有人吸煙，未來均可參考錄影作為證據執法，場所管理人亦須負上刑事責任，以加強阻嚇。