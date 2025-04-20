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吸煙委會倡公屋禁煙 先推無煙層 扣分個案累計四成涉吸煙 議員：倘打擊面大勢反彈

【明報專訊】現時公共屋邨公共區域禁止吸煙，房委會打擊不當行為的扣分制至2023年底累計4.4萬個案中，逾四成涉違例吸煙；而2023年全年違例吸煙扣分個案較前兩年急升九成。吸煙與健康委員會主席湯修齊昨稱，將向政府倡議在全港公共屋邨設無煙層，逐步擴展至全幢大廈、社區，稱房委會可在租約加入條款，並安排自願不吸煙租戶入住無煙層。湯透露已向醫衛局提及建議，但料或需5至10年方落實。有房委會委員稱全面推無煙屋邨難度大，需從長計議；亦有立法會議員支持無煙屋邨概念，強調應小心處理，如「是否一人吸煙全家受罪？」政策應避免引起住戶抗拒。

房署：致力提供無煙環境

房屋署昨回應查詢時未正面回應會否考慮上述建議，稱房委會一直致力為居民提供「無煙」居住環境，重申若居民在法定禁煙區吸煙被發現，將扣5分及定額罰款1500元。現時本港逾81萬伙公屋，禁煙範圍曾多次擴大，2007年4月擴至除吸煙區外屋邨所有公共地方。房委會數據顯示，截至2023年底累計扣分個案中，43.6%涉違例吸煙，共19,250宗（見圖）。

建議先設試點 不煙戶自願入住

湯修齊昨在商台《政經星期六》引述港大研究稱，半數中小學生每日吸入二手煙，當中三成在家中吸入，多因父母、鄰居吸煙，認為本港應做到公共房屋禁止吸煙，委員會將在「控煙十招」後向政府倡議考慮在本港公共房屋設無煙層，並舉例美國部分地方公共房屋租約列明禁止吸煙，強調接受公共資助應遵守相應規則。

湯昨回覆本報時進一步指出，三成吸入二手煙的中小學生是在家中吸入屬「驚人、令人憂慮」，建議政府以試點計劃，可安排自願非吸煙租戶入住無煙層，並逐漸擴展至整幢大廈，以避免二手煙危害，並配合扣分制。

涉多局執法難 全禁料需數年

至於私人物業，湯稱可參考泰國法律，規定若家中有未成年者應禁止吸煙。他又說，落實無煙屋邨需廣泛諮詢公眾，且涉多個政策局，執法難度大，相信需數年才能落實，但希望社會早日討論並凝聚共識，盼有更多關於兒童吸入二手煙的科學研究。

民建聯立法會議員梁熙認為，無煙屋邨是無煙城市重要一步，而無煙層屬過渡措施，可令住戶適應，但強調若推行政策需小心處理，舉例若有家庭成員違例，是否應以「家庭」為單位連坐處罰，提醒若打擊面太大，社區反彈勢必大，不利政策推動。他又說，減少屋邨吸煙區相對溫和，但應循序漸進，加強諮詢。

黃碧如憂弄巧反拙 難有效監察

房委會資助房屋小組主席黃碧如稱，理解吸煙與健康委員會建議，亦認同吸煙不應對家人及鄰居構成滋擾，但認為建議涉80多萬個單位，需從長計議。黃又說，設無煙層或弄巧反拙，因居於吸煙層居民的家人可能受煙熏影響反更嚴重，而如何有效監察無煙層居民遵守禁煙規定亦有相當難度。房委會委員兼立法會議員梁文廣認為，把收回公屋的權利作為禁煙手段似或矯枉過正，因不少煙民屬基層，倘公屋全面禁煙將影響極大，但認同需考慮吸煙行為對長幼等影響。

吸煙扣分個案飈 議員：續升要正視

另外，2023年公屋違例吸煙扣分個案有1513宗，較2021年796宗及2022年820宗分別升90%及85%。湯修齊相信數字上升未必反映煙民增多，而是有關部門加強執法。梁熙認為數據反映實現無煙城市困難，且不少煙民屬中老年人，強調若推行無煙屋邨應避免過於激進而「逼走老弱」。梁文廣稱，近年房委會加強執法，個案增加屬意料之內，惟持續上升要正視，建議房委會探討公屋戶於單位吸煙若被證實對鄰居構成滋擾，可納入扣分制。

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