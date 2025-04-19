特朗普：中方已主動聯繫談判 憂礙消費稱或降對華稅率

特朗普在白宮向記者說：「我不想它們（關稅）變得更高，因為去到某個地步，民眾不會消費……我可能想調低一點，因為大家都希望民眾買東西。」路透社形容，特朗普的說法暗示他有意中止持續報復式加徵關稅的做法。

押後TikTok協議至解貿易問題

特朗普又稱，中美「正談判」，「他們（中方）已聯絡過（美方）很多次了」，至於自己會否跟中國國家主席習近平對話，他說目前「這樣做並不恰當」。他又認為中美兩國將達成「很好的協議」。另外，他稱TikTok問題將附屬於中美貿易爭議，故先押後相關協議，直至解決整體貿易問題。不過，路透社引述消息人士稱，雖然中美雙方確有接觸，但那種能達至協議的高層級交流並未出現。

對於習近平近日出訪越南、馬來西亞和柬埔寨3國，特朗普稱不擔心東南亞國家將與中國走得更近，認為「沒有國家可和美國競爭」。

意總理晤特朗普 稱美歐必達協議

特朗普同日接見到訪白宮的意大利總理梅洛尼，二人討論關稅、防衛開支、移民等問題。特朗普指控歐盟尋求「壓榨」美國，要求歐洲國家增加對北約的防衛開支，又敦促歐洲在移民議題方面「學聰明點」，但相信美國和歐盟「100%會達成貿易協議」，惟稱自己並不急於那樣做。梅洛尼亦「肯定」美歐會有協議，並強調她的目標是「讓西方再次偉大」。

王毅：世界再走到關鍵十字路口

另一方面，中國外長王毅周四向在北京舉行的「弘揚萬隆精神圓桌會」發表書面致辭稱，各國人民普遍期望加強互利合作，實現共同發展，但強權政治、單邊霸凌仍在破壞國際規則，製造分裂對立，令世界再次走到關鍵十字路口。文中沒點名美國。

（路透社/中央社/BBC/中國外交部網站）

（關稅戰）