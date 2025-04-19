美對華貨輪徵港口費 半年後推 每次最多逾8000萬3年逐步加 中方斥損人害己

每船最多年收5次 非華企華製船同徵費

USTR稱，今年10月14日起，由中國公司擁有、營運及製造的船舶，每趟美國航程將按載貨容積被收取每淨噸50美元（約390港元），其後3年再逐步增加，2028年4月17日起費用將達每淨噸140美元（約1092港元）。而非中國公司擁有的中國製船舶，則按載貨容積或貨櫃數目收取較低費用，每淨噸載貨容積18美元（約140港元）或每個貨櫃120美元（約936港元），到2028年4月17日分段增至每淨噸33美元（約257港元）或每個貨櫃250美元（約1950港元）。以每艘輪船載貨容積介乎5萬至22萬淨噸計，意味中國擁有及營運的輪船半年後如停泊美國港口，需付約1950萬至8580萬港元（見表）。

USTR表示，港口費將按每趟赴美航程收取，每艘船每年最多徵收5次。周四公布的內容已較2月時的方案放寬，當時計劃是按每次停靠美國港口徵收，遭美國眾多行業群起反對，稱將致消費者和企業成本暴增。

中國最大造船國 將衝擊丹麥瑞士船運巨頭

與徵費相關針對中國海事、物流和造船業的「301調查」去年3月由時任拜登政府展開，今年1月完成。「301條款」是美國《1974年貿易法》第301條的俗稱，一般而言是美國貿易法中有關對外國立法或行政上違反協定、損害美國利益行為採取單邊行動的立法授權條款。美國貿易代表格里爾形容，船舶和海運對美國經濟安全和自由商貿至關重要，特朗普政府「將開始扭轉中國（相關方面）壟斷、應對美國供應鏈面臨的威脅，並對美國製造的船舶釋出需求信號」。

中國是目前最大造船國，根據海運數據公司Linerlytica資料，目前全球已下水航行船舶中，約29%由中國船廠建造，而新船訂單方面這一比例更高達70%。《華爾街日報》分析，新徵費將直接衝擊中國船運和物流巨擘中國遠洋海運（Cosco），以至丹麥的馬士基（Maersk）及瑞士的地中海航運公司（MSC）等外國主要船運企業，後者旗下有不少貨輪購自中國。

外交部促停錯誤做法 稱致通脹難振美船業

中國外交部發言人林劍周五於例行記者會重申，徵收港口費、對貨物裝卸設備加徵關稅等措施損人害己，既推高全球海運成本，擾亂全球產供鏈穩定，也會增加美國國內通脹壓力，最終並無法振興美國造船業，敦促美方立即停止錯誤做法。

中國商務部昨回應美方「301調查」時，對美方「一意孤行，執意發布相關限制措施」表示強烈不滿、堅決反對，敦促美方尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，停止「甩鍋推責」，盡早糾正錯誤做法。

港府：措施帶歧視 毁業界團結

特區政府昨強烈反對及不滿美國當局向由中國公司擁有、營運及製造的船舶徵收港口費等措施，「美國當局的措施帶有明顯歧視性，肆意分化國際航運社區，破壞國際航運界多年建立的團結合作氣氛，有失國際交往的基本風範」。

（CNBC/華爾街日報/金融時報）

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