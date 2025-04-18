經濟學人：關稅戰下港有機遇

文章表示，中美關稅戰等同貿易禁運，分隔世界兩個最大經濟體，香港商界精英出乎意料地冷靜，部分人認為全球營商秩序重塑下，香港可收復過去數年失地，文章形容此看法非「創傷後幻想」。

文章提及，中國企業需要國際資本及專門知識，但內地有資本限制，美國反華論調下，令本身撤出內地的美國律師及顧問腹背受敵，同時華企難在美上市，新加坡金融市場太小，只剩香港可考慮。文章提到，不少銀行家由新加坡返港，香港的外國律師行數目回升，而對擔心不能涉足內地、又不想錯過趨勢的外國人來說，香港是渠道之一。

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，關稅戰令香港一方面加快融入國家，一方面對外聯繫扮演更重要角色，吸引資金和人才。他說香港在中美發揮橋樑角色有困難，「政治上一定站在國家一邊」，但工商界及學術界仍有空間聯繫美國業界。

劉兆佳料窗口作用增 利引資吸才

多名議員昨在立法會審議財政預算二讀辯論時，促政府應對關稅戰帶來的風險，同時說香港要繼續維持自由港和零關稅。教聯會鄧飛說，未來可能進展至科技封鎖，建議政府制訂政策時評估地緣政治風險。工聯會鄧家彪說，政府要時刻準備應對潛在「極端狀態」，舉例聯繫匯率一旦受攻擊、港元一旦遭剔出銀行SWIFT等。他建議政府可透過更進取的藥物註冊制度，引入內地以至環球藥物來港，讓香港成為全球醫藥服務中心。

（關稅戰）