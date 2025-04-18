內地設廠外商：美生意全停 回流不可能

來港參加電子展超過20年的Moris，其公司生產小型「街機」，廠房設在內地，主要供應美國市場。他說，目前所有美國訂單及付運都暫停，慨嘆幾乎完全做不到生意，「舉例說如果一部電話賣1000港元，145%關稅後幾乎賣3000元，根本不能運（去美國），唯有暫停銷售」。

改內地存貨 銷加墨歐日

除了觀望未來數周情况，他說目前局勢儼如警號，提醒自己需加強其他市場的業務。公司目前嘗試銷往加拿大、墨西哥、歐洲或日本，但銷量及銷情未必能如過往。他說過去產品會直接運往美國出貨，現在嘗試在中國存貨，再嘗試向其他市場出貨。

從事製造業逾40年的Moris說，美國其他同業都十分不滿，擔心為應對關稅而加價，消費者更不買其貨品，作為製造商也沒有資金投資生產新產品。他慨嘆：「（遊戲機）根本不是貴價產品，不可能在美國生產，否則不夠競爭力，若到了一個地步，可能要放手，改做其他事。」

恐運時再加稅 買家停中國入貨

來港參展逾20年的Sam說，目前銷往美國的貨品會改往歐洲或中東，美國客戶則要確認訂單後才付運。他解釋，雖然主要由美國買家承擔關稅，但運送過程仍要面對不確定，舉例一個貨櫃由中國運往美國需時約6周，其間買家根本不知道關稅會否再調整，甚至可能無錢支付，所以有買家暫停從內地或香港入貨，甚至有貨櫃在美國的碼頭囤積，暫緩入境。

至於美國暫緩中國以外地方的額外關稅90日，Sam說，由落訂到準備生產需一兩個月，由正式生產到付運或要額外3個月，「90日並不是一個正常的周期，亦不能在90日內生產再付運」。他說比較實際是先清理存貨，有美國買家購入在泰國生產的存貨，為避險會提醒對方不能海運，「因為需時6周，只能空運」。

中泰設廠 歐商：難暫緩期趕工

雖然美國市場只佔公司全球生意約一成，Sam說始終意味有一成生意面對風險。「一日（特朗普）在位，便要考慮未來3至4年可能都面對不確定。」他笑說。

來自美國猶他州的電話套及屏幕貼買家Kamden稱，他從香港及深圳供應商入貨後，供應美國及拉丁美洲市場。他說，目前仍與供應商商討如何應對，可能在中國設存倉，方便日後出貨。他說基於技術及質量考慮，暫時未考慮轉往東南亞市場入貨。

明報記者 林勵

（廠商應對系列．上）

（關稅戰）